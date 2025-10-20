Zadavatelé a značky
Wikipedii padá traffic. Meziročně hlásí pokles o 8% pageviews

Wikipedie, otevřená online encyklopedie, se potýká s důsledky nástupu AI. Již v dubnu vydala Wikimedia Foundation zprávu o tom, jak boti a crawlery přetěžují infrastrukturu při hledání obsahu, minulý týden pak Marshall Miller na svém blogu zveřejnil zprávu o meziročním poklesu trafficu. 

Proč návštěvnost klesá? Miller poukazuje na „vliv generativní umělé inteligence a sociálních médií na to, jak lidé hledají informace“, zejména proto, že „vyhledávače stále častěji používají AI k poskytování odpovědí přímo uživatelům, místo aby odkazovaly na stránky jako je Wikipedie“. Google přitom pokles návštěvnosti webů z vyhledávání setrvale popírá. Jako další důvod pak Miller uvádí, že mladší generace hledají informace spíše na sociálních video platformách než na otevřeném webu. 

Podle Millera nadace vítá „nové způsoby, jak mohou lidé získávat znalosti“, a tvrdí, že to neznamená, že by Wikipedia byla méně důležitá. Znalosti z encyklopedie se totiž k lidem dostávají i tehdy, když web nenavštěvují. Wikipedia dokonce experimentovala s vlastními AI shrnutími, ale po stížnostech editorů tuto snahu pozastavila. 

Miller však upozorňuje i na rizika, která s tímto posunem v online prostředí souvisí. „S poklesem návštěvnosti Wikipedie může klesat i počet dobrovolníků, kteří rozšiřují a obohacují její obsah, a také počet individuálních dárců, kteří tuto práci podporují,“ dodává a nabádá, aby se společnosti, zabývající se umělou inteligencí, vyhledáváním a sociálními sítěmi, které využívají obsah z Wikipedie, snažily trend obrátit a přilákat více návštěvníků na samotný web.

Wikipedia zároveň podniká vlastní kroky, aby akvizovala další uživatele. Projekt Future Audiences experimentuje s novými způsoby, jak přinést bezplatné znalosti z Wikipedie mladšímu publiku, které tráví čas na jiných platformách, jako jsou YouTube, TikTok, Roblox a Instagram, a to mimo jiné prostřednictvím videí, her a chatbotů.

Vznikly i nové interní týmy, které se soustředí na vyhledávání nových čtenářů i dobrovolníků. „Když hledáte informace online, hledejte citace a klikněte na původní zdrojový materiál,“ snaží se Miller motivovat také stávající komunitu. „Promluvte si s lidmi, které znáte, o důležitosti důvěryhodných, lidmi kurátorovaných znalostí a pomozte jim pochopit, že obsah, na kterém je generativní AI založena, byl vytvořen skutečnými lidmi, kteří si zaslouží jejich podporu.“

Veronika Kejřová

Veronika Kejřová

