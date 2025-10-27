Slavné studio Warner Bros. je na prodej. Nad Hollywoodem se stahují mračna

Po fúzi se společností Discovery jedno z nejstarších studií v Hollywoodu opět hledá nového majitele. Tentokrát to ale bude mít složitější.
Není to tak dávno, co konglomerát Warner měnil vlastníka. Předchozí majitel operátor AT&T si s vedením mediální skupiny zahrnující kromě legendárního studia Warner Bros. například i zpravodajskou CNN nebo kabelovku HBO příliš nevěděl rady a zadluženou společnost táhl ke dnu. Krátce po skončení covidu tak přišlo vysvobození v podobě nabídky na akvizici od výrazně menší společnosti Discovery, která předtím stála primárně na stejnojmenném dokumentárním kanálu a pak na sportovním kanálu Eurosport nebo hromadě reality shows. Do čela nově vzniklé společnosti Warner Bros. Discovery se postavil zkušený byznysmen David Zaslav a ihned začal úřadovat.
Přišly převážně škrty, rozdělování na různé divize a taky slib, že co nevidět začne filmová mašinerie Warnerů opět zase solit pravidelné hity, a to primárně díky značkám, jež má ve svém bohatém portfoliu. Značkám jako Pán prstenů, Harry Potter nebo komiksové DC. Jenže sliby jsou jedna věc, realita často druhá, a než se podařilo první dva jmenované vůbec dostat do fáze produkce (v případě Pottera navíc dojde pouze na seriál pro streamovací službu HBO Max), uběhlo hezkých pár let. A bohužel pro Davida Zaslava to nebyly zrovna pohádkové roky.
Ani několik hitů ročně nestačilo
Ačkoliv se Warnerům povedlo v kinech uspět v roce 2023 s miliardovou Barbie, o rok později se nejvýdělečnějším snímkem stala druhá Duna „jen“ se 714 miliony dolary celosvětově, zatímco snímky jako Furiosa, druhý Joker nebo druhý Aquaman byly obřími propadáky. Covidové roky se navíc podepsaly na všech, Čína jako funkční trh pro americké filmy de facto zanikla, exkluzivita i díky rozhodnutí samotných Warnerů dělat dočasně souběžné releasy na streamu a v kinech málem zanikla a nyní se jen horko těžko vrací (s výjimkou těch nejúspěšnějších končí většina snímků do měsíce na streamu) a oborové stávky tomu všemu nasadily korunu.
Letos se pak Warnerům sice opět povedlo nastolit solidní tržební trend, kdy řadu originálních námětů s nepříliš vysokými rozpočty dokázalo studio proměnit ve slušné hity. Snímky jako Hříšníci nebo Hodina zmizení se navíc těšily velké oblibě diváků i kritiků, což vrátilo jistou prestiž, a díky zdaleka nejúspěšnějšímu snímku letošního roku – Minecraftu – se povedlo Warnery alespoň navenek namalovat jako znovu úspěšný byznys. Jenže insideři už delší dobu spekulovali, že uvnitř se schyluje k dalším změnám a že brzy může dojít k dalšímu prodeji. Mimochodem již počtvrté za posledních čtyřicet let. A jak se ukázalo, měli pravdu.
Zájemců je spousta, jeden ale děsí všechny
Společnost tuto možnost prostřednictvím Davida Zaslava před pár dny potvrdila a uvedla, že nyní přijímá nabídky na koupi od potenciálních zájemců. Těch je přitom hned několik a jsou mezi nimi například Netflix, Amazon, Apple nebo Paramount. A je to právě ten poslední, ze kterého mají v Hollywoodu největší strach.
Ačkoliv zatím Warneři údajně již dvě nabídky od šéfa Paramountu Davida Ellisona odmítli, společnost, která má za sebou pro změnu čerstvě fúzi se studiem Skydance, je nyní v natolik dobré finanční situaci, že je podle posledních zpráv rozhodnuta konkurenční Warnery koupit stůj co stůj. Pomoc má mít i od současné americké vlády, podle článku serveru New York Post se nejmenovaný zdroj z Bílého domu, seznámený se situací, vyjádřil v tom smyslu, že by si Warneři „měli uvědomit, kdo má tu největší šanci dostat ke koupi zelenou od antimonopolního úřadu“. A pokud to zní trochu jako výhružka, vězte, že to bohužel není poprvé, co něco takového z Bílého domu zaznělo.
Sdružení amerických scenáristů (WGA) i další zástupci oborů mezitím varovali, že taková fúze by byla naprosto destruktivní nejen z hlediska pracovních příležitostí, ale i konkurenceschopnosti nebo svobody slova. Napojení Ellisona na amerického prezidenta Donalda Trumpa, který má na svobodu slova svůj vlastní názor, tak zkrátka budí v Hollywoodu obavy, kvůli kterým jsou WGA a další ochotni udělat vše, co bude v jejich silách, aby prý takovému sloučení zabránili.
Ať už to dopadne jakkoli, jedno je jisté. David Zaslav ve vedení společnosti neuspěl, a nyní tak dělá vše proto, aby se zbavil těžké váhy v podobě stále silně zadluženého filmového studia, jež finančně krvácí každým dnem. Problém je, že jakékoli spojení Warnerů s jinou mediální společností, vlastnící již zavedené studio, bude znamenat další krok k postupné oligopolizaci trhu, což ve finálním zúčtování nejsou dobré zprávy pro nikoho, už vůbec však ne pro filmové fanoušky.