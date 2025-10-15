Reportéři bez hranic expandují a v Praze otevírají svou první kancelář ve střední Evropě

Pražská kancelář Reportérů bez hranic (RSF) – otevřená s podporou českého prezidenta Petra Pavla – posílí práci této nevládní organizace ve východní části Evropské unie (EU) a zdůrazní přínos regionu pro svobodu tisku a právo na spolehlivé informace po celém světě. Nová kancelář je součástí strategie mezinárodní expanze RSF.
Organizace má nyní po celém světě 15 kanceláří a sekcí. Otevření své pražské kanceláře, která je první v regionu střední a východní Evropy, oznámili Reportéři bez hranic v úterý 14. října. Slavnostní zahájení nazvané „Žurnalistika v bodě zvratu“ (Journalism at a Tipping Point) se uskutečnilo v rámci pražské konference o lidských právech Forum 2000, kterou založil disident a bývalý československý prezident Václav Havel.
Organizace RSF, která se zasazuje o obranu nezávislých médií a profesionálních novinářů, pozvala jako řečníky Stephena Capuse, prezidenta Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL), Martinu Májíček Poliakovou, ředitelku strategického rozvoje Českého rozhlasu a Myroslavu Gongadze, bývalou ukrajinskou novinářku americké veřejnoprávní stanice Hlas Ameriky (VOA) a vdovu po novináři Georgiji Gongadzem, zavražděném v roce 2000. Panelu předsedal generální ředitel RSF Thibaut Bruttin a moderoval jej ředitel pražské kanceláře Pavol Szalai.
Den před zahájením se s Thibautem Bruttinem a Pavolem Szalaiem setkal český prezident Petr Pavel, který iniciativu ocenil slovy: „V době, kdy jsou dezinformace a propaganda stále častěji využívány k manipulaci společností a oslabování demokratických institucí, je práce RSF potřebnější než kdy jindy. Tím, že Praha hostí první kancelář RSF pro střední a východní Evropu, potvrzuje svou roli místa, kde jsou respektovány a chráněny svoboda projevu a odpovědná žurnalistika.“
„Česko je země s bohatou demokratickou tradicí, útočiště pro mnoho exilových novinářů a má strategickou polohu na geopolitické šachovnici – to z něj činí ideální odrazový můstek pro rozšíření práce RSF v zemích střední a východní Evropy. Nová kancelář nám umožní posílit naše působení v členských státech Evropské unie i v zemích, které o vstup teprve usilují. Poskytne nám také prostředky k navazování nových partnerství i za hranicemi tohoto regionu. V tomto klíčovém okamžiku pro demokracii v Česku i v celé Evropě slavnostně vyzýváme všechny, kdo sdílejí přesvědčení RSF, aby se k nám připojili v obraně svobody tisku,“ řekl vedoucí pražské kanceláře Pavol Szalai.
Szalai v roce 2017 získal slovenskou cenu za občanskou statečnost „Bílá vrána“ a ve stejném roce se přidal k RSF jako jejich korespondent pro Slovensko. V roce 2020 se stal vedoucím oddělení pro Evropskou unii a Balkán v pařížském sídle RSF. Vzdělání získal na Slovensku, v Česku, ve Spojených státech a ve Francii. Působil jako novinář ve slovenském deníku Sme a v evropské mediální síti EURACTIV.
Mezi členy poradního sboru pražské kanceláře RSF patří Tomáš Sedláček, ředitel Knihovny Václava Havla, a Věra Jourová, prorektorka Univerzity Karlovy a bývalá místopředsedkyně Evropské komise. Tento poradní sbor se bude v nadcházejících měsících rozšiřovat.
Úkolem pražské kanceláře RSF je dokumentovat a odsuzovat porušování svobody tisku a práva na informace, podporovat ohrožené novináře, bojovat proti beztrestnosti zločinů spáchaných na reportérech, bojovat proti propagandě, která znečišťuje informační prostor, prosazovat systémová řešení u národních i mezinárodních orgánů a zajišťovat etické a transparentní žurnalistice konkurenční výhodu ve střední a východní Evropě.