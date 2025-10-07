Ředitelem pro klíčové zákazníky Digital mediálního domu MAFRA se stává Ondřej Polášek

Na pozici obchodního ředitele pro klíčové zákazníky Digital od 6. 10. 2025 nastoupil Ondřej Polášek. Přináší s sebou více než patnáctiletou manažerskou zkušenost z oblasti retailu a médií a silné obchodní zázemí. V posledních pěti letech působil v Seznam.cz, kde vedl obchodní tým a podílel se na růstu reklamního byznysu.
Ondřej Polášek před působením v Seznam.cz zastával roli obchodního ředitele online divize ve společnosti Mladá fronta a také působil na manažerských a ředitelských pozicích ve společnostech Camieu a Marks & Spencer.
„Digitální obchodní prostředí se dynamicky vyvíjí a je nezbytné pružně reagovat na potřeby klientů i uživatelů. V nové roli se chci zaměřit na další posílení našeho digitálního portfolia, rozvoj obchodních vztahů a hledání nových inovativních cest pro inzerenty,“ uvedl Ondřej Polášek.
„Jsem rád, že do našeho týmu přichází zkušený profesionál, který dokáže propojit obchodní strategii s potřebami klíčových klientů a zároveň přinést nové impulzy do našeho digitálního byznysu. Ondřejova odbornost a schopnost budovat dlouhodobé vztahy budou velkým přínosem pro další rozvoj našich aktivit,“ uvedl David Korn, obchodní ředitel a člen představenstva mediální skupiny Mafra.
Jeho jmenování je podle mediálního domu dalším krokem k posílení digitálních aktivit společnosti a k rozvoji obchodních příležitostí v online prostředí.