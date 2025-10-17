Radio 1 si připomene 35 let od zahájení vysílání Radia Stalin

V neděli 19. října to bude přesně 35 let, kdy začalo pirátsky vysílat Radio Stalin z katakomb pod bývalým Stalinovým pomníkem v Praze. Přes peripetie se zabavením vysílačky a dočasnou změnou názvu na Radio Ultra, získala stanice nakonec v březnu 1991 oficiální licenci a dnešní jméno Radio 1.
Výročí připomene aktuálně začínající Balíček Radia 1, který bude tematicky věnován 35 letům od zahájení pirátského vysílání. V rádiovém ekiosku se tuto neděli objeví limitovaná edice pirátských trik, k dispozici bude také merch pro posluchačstvo.
Radio 1 začalo vysílat pod názvem Radio Stalin z katakomb pod někdejším Stalinovým pomníkem v Praze na Letné. Vysílačka i technické zařízení byly darem francouzského rádia Energie (NRJ) na podporu svobody projevu v tehdejším Československu. Radio Stalin vysílalo pirátsky od 19. do 25. října 1990 v rámci výstavy Totalitní zóna a vzbudilo mimořádný ohlas.
Po týdnu vysílací zařízení zabavila policie a vysílání muselo skončit. Petici za znovuobnovení a proti monopolu státního rozhlasu a televize podepsalo na 30 000 lidí. Na začátku roku 1991 bylo zařízení vráceno a v březnu se Radio 1 stalo první českou soukromou rozhlasovou stanicí v této republice.
Radio 1 se od začátku své existence lišilo od ostatních komerčních stanic alternativní hudební dramaturgií. Hlavní charakteristikou radia je podle stanice maximální otevřenost, a to jak k různorodým hudebním žánrům, tak i v přístupu k posluchačům. Během své existence se stalo významným kulturním fenoménem, zcela ojedinělým v evropském prostoru.