Online zásah Vltava Labe Media roste. Deník.cz i lifestylové weby dosahují rekordů

Zářijová data o návštěvnosti webů NetMonitor.cz potvrzují rostoucí sílu online portfolia mediální skupiny Vltava Labe Media. Významný nárůst zaznamenaly nejen zpravodajské, ale i nezpravodajské weby. V případě Deník.cz padl letošní dosavadní rekord.
Mediální skupina Vltava Labe Media (VLM) s prvním podzimním měsícem potvrdila svou pozici mezi top čtyřmi provozovateli webů na českém internetu. V kombinaci zpravodajských a nezpravodajských webů oslovila v září 6,2 milionů uživatelů napříč věkovými i zájmovými skupinami a dohromady zaznamenaly 75,5 mil. návštěv.
Web Deník.cz, hlavní zpravodajská značka skupiny, dosáhl v září rekordních 31,5 milionu návštěv a zároveň přilákal 4,7 milionu reálných uživatelů. Nárůst návštěvnosti podle mediálního domu reflektuje nejen zvýšený zájem o aktuální dění, ale i kontinuální zlepšování obsahu, práce s daty a uživatelské zkušenosti.
Výrazný nárůst zaznamenaly také nezpravodajské weby. Mezi v září nejúspěšnější lifestyle web patří Vlasta.cz, cílící především na ženské publikum, který přilákal 1,6 milionu uživatelů a zaznamenal 3,4 milionu návštěv. V oblasti infotainment byl nejúspěšnější web Poznatsvět.cz, který zaznamenal 2,5 mil. návštěv a 1,2 mil. uživatelů. Oba weby těží z kombinace atraktivního obsahu, optimalizace distribučních cest a efektivní práce s daty o uživatelích.
„Digitální růst, který vidíme napříč naším portfoliem, je výsledkem dlouhodobé práce s obsahem, technologií i distribucí. Ukazuje se, že kombinace kvalitního redakčního obsahu, dobré znalosti publika a schopnosti reagovat na měnící se návyky čtenářů funguje. Zářijová čísla jsou pro nás potvrzením, že jsme na správné cestě a že i v rychle se proměňujícím prostředí dokážeme stavět silné a udržitelné značky. Pro naše obchodní partnery to zároveň znamená, že jim nabízíme stabilní a důvěryhodné prostředí pro inzerci, cílenou komunikaci i efektivní oslovování publika napříč segmenty,“ říká Vít Nantl, generální ředitel Vltava Labe Media.