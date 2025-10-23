Media Club jako jednička na trhu zdražuje. Nově zavádí prémiové video

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2026. Zaměří na efektivitu kampaní a vysokou návratnost investic pro klienty.
Media Club je dlouhodobě jedničkou na trhu na poli televizní a rozhlasové reklamy s podílem sledovanosti 34 procent, poslechovosti 48 procent, zásahem přes 7,5 mil. reálných uživatelů na webech a 4 mld. impresí na sociálních sítích.
„Media Club je stabilní lídr na televizním trhu s hodnotou share 34,44 procent v naší strategické cílové skupině 18–69 let. Do dalšího roku vstupujeme s plány navýšit investice do kvalitního programu i o čtvrtinu zkrátit reklamní breaky ve vysílání,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Jan Čadek
„Prioritami zůstávají inovace a efektivita. Prostřednictvím prémiového videa chceme zavést tržní standard digitálního obsahu. Jde o exkluzivní formát, kde se zavazujeme k nejvyšší kvalitě, která nám umožňuje budovat silné vztahy s diváky a nabízet inzerentům bezkonkurenční hodnotu,“ dodává.
„Diváci se stále více přesouvají z klasické TV k mobilům. Cílem Media Clubu je nabídnout klientům relevantní a kvalitní data, která tuto změnu reflektují. Tento odliv může kompenzovat zavedení měření mimo domov, o které se projektem měření sledovanosti televize ATO rozšiřuje. Dále chceme posílit přesnosti eGRPs zkvalitněním servisu klientům prostřednictvím moderních plánovacích a analytických nástrojů. Prioritou pro nás vždy zůstává maximální efektivita kampaní, kvalita vysílacího prostoru a vysoká návratnost investic pro naše klienty,“ uvádí Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize Media Clubu.
Strategickou cílovou skupinou pro TV i eGRPs zůstávají i v roce 2026 dospělí 18–69 let. Klienti si budou moci pro plánování svých kampaní vybírat až z 23 cílových skupin.
Díky zvýšené poptávce a klesajícímu objemu disponibilních GRPů zvyšuje Media Club průměrně ceny na příští rok v závislosti na objem kontraktu o 17,5–19,5 procent. Pro rok 2026 zavádí na eGRPs cenový koeficient 1,3, který zohledňuje výrazně lepší afinity u mladších cílových skupin v online prostředí a precizní cílení na sociodemografii, případně zájmy diváků.
Media Club dosahuje nejvyššího podílu v poslechovosti na trhu v celé své historii, a to 47,8 procent. „I nadále reprezentujeme čtyři z pěti nejposlouchanějších soukromých rozhlasových stanic v Česku. Po začlenění Rádia Čas a Rádia Čas Rock do portfolia se jasně ukazuje dominantní postavení našeho nejsilnějšího produktu TOTAL na rádiovém trhu – s týdenním zásahem 5,61 milionu posluchačů, tedy 62 procent populace České republiky,“ vyzdvihuje Martin Kašpárek, obchodní ředitel rozhlasové divize Media Clubu, a dodává: „Plně se věnujeme také rozvoji digitálního poslechu. Jsme si vědomi změn v chování posluchačů i rostoucí potřeby aktuálního měření dosahu rádiových kampaní, proto klademe velký důraz právě na digitální prostředí.“
Pro příští rok Media Club zvyšuje cenu spotové národní i lokální reklamy v průměru o 3 procenta. Nadále zastupuje nejsilnější a nejúspěšnější rádiové značky, mezi jejichž posluchači dominují posluchači ve středním věku, ale i mladší do 40 let. Komplementárně se tak značky rádií doplňují s TV a online.
Jedná se o rádia Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1, Kiss, Beat, Country, Signál, Spin, Radio 1, Rock Zone, Bonton, Dance rádio, Český Impuls, Dechovka, Čas a Čas Rock. Obchodní balíčky klientům nabízí ve čtyřech variantách – Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který zasáhne téměř