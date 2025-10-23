Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Media Club jako jednička na trhu zdražuje. Nově zavádí prémiové video

© pxhere.com

Obchodní zastupitelství Media Club představilo novou obchodní politiku pro rok 2026. Zaměří na efektivitu kampaní a vysokou návratnost investic pro klienty.

Media Club je dlouhodobě jedničkou na trhu na poli televizní a rozhlasové reklamy s podílem sledovanosti 34 procent, poslechovosti 48 procent, zásahem přes 7,5 mil. reálných uživatelů na webech a 4 mld. impresí na sociálních sítích.

„Media Club je stabilní lídr na televizním trhu s hodnotou share 34,44 procent v naší strategické cílové skupině 18–69 let. Do dalšího roku vstupujeme s plány navýšit investice do kvalitního programu i o čtvrtinu zkrátit reklamní breaky ve vysílání,“ říká komerční ředitel skupiny Prima Jan Čadek

 „Prioritami zůstávají inovace a efektivita. Prostřednictvím prémiového videa chceme zavést tržní standard digitálního obsahu. Jde o exkluzivní formát, kde se zavazujeme k nejvyšší kvalitě, která nám umožňuje budovat silné vztahy s diváky a nabízet inzerentům bezkonkurenční hodnotu,“ dodává.

„Diváci se stále více přesouvají z klasické TV k mobilům. Cílem Media Clubu je nabídnout klientům relevantní a kvalitní data, která tuto změnu reflektují. Tento odliv může kompenzovat zavedení měření mimo domov, o které se projektem měření sledovanosti televize ATO rozšiřuje. Dále chceme posílit přesnosti eGRPs zkvalitněním servisu klientům prostřednictvím moderních plánovacích a analytických nástrojů. Prioritou pro nás vždy zůstává maximální efektivita kampaní, kvalita vysílacího prostoru a vysoká návratnost investic pro naše klienty,“ uvádí Ladislav Dianiška, obchodní ředitel televizní divize Media Clubu.

Strategickou cílovou skupinou pro TV i eGRPs zůstávají i v roce 2026 dospělí 18–69 let. Klienti si budou moci pro plánování svých kampaní vybírat až z 23 cílových skupin.

Díky zvýšené poptávce a klesajícímu objemu disponibilních GRPů zvyšuje Media Club průměrně ceny na příští rok v závislosti na objem kontraktu o 17,5–19,5 procent. Pro rok 2026 zavádí na eGRPs cenový koeficient 1,3, který zohledňuje výrazně lepší afinity u mladších cílových skupin v online prostředí a precizní cílení na sociodemografii, případně zájmy diváků.

Media Club dosahuje nejvyššího podílu v poslechovosti na trhu v celé své historii, a to 47,8 procent. „I nadále reprezentujeme čtyři z pěti nejposlouchanějších soukromých rozhlasových stanic v Česku. Po začlenění Rádia Čas a Rádia Čas Rock do portfolia se jasně ukazuje dominantní postavení našeho nejsilnějšího produktu TOTAL na rádiovém trhu – s týdenním zásahem 5,61 milionu posluchačů, tedy 62 procent populace České republiky,“ vyzdvihuje Martin Kašpárek, obchodní ředitel rozhlasové divize Media Clubu, a dodává: „Plně se věnujeme také rozvoji digitálního poslechu. Jsme si vědomi změn v chování posluchačů i rostoucí potřeby aktuálního měření dosahu rádiových kampaní, proto klademe velký důraz právě na digitální prostředí.“

Pro příští rok Media Club zvyšuje cenu spotové národní i lokální reklamy v průměru o 3 procenta. Nadále zastupuje nejsilnější a nejúspěšnější rádiové značky, mezi jejichž posluchači dominují posluchači ve středním věku, ale i mladší do 40 let. Komplementárně se tak značky rádií doplňují s TV a online.

Jedná se o rádia Impuls, Evropu 2, Frekvenci 1, Kiss, Beat, Country, Signál, Spin, Radio 1, Rock Zone, Bonton, Dance rádio, Český Impuls, Dechovka, Čas a Čas Rock. Obchodní balíčky klientům nabízí ve čtyřech variantách – Radio United Total je nejsilnější produkt na trhu, který zasáhne téměř

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-42
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Golden Drum
Akce a soutěže Zadavatelé a značky
Golden Drum: Povrchnost a nuda? Zapomeňte!
Balíkovna
Zadavatelé a značky
Balíkovna mezi poštou, byznysem a lovebrandem
Esomar kongres
Akce a soutěže
Světová elita výzkumného trhu se poprvé potkala v Praze

MAM Exkluzivně v časopise

Davide Zicca
Komunita a lidé
Mluvme s mladými jako s partnery
Kauza deníku Sport
Média a trh
Jak kauza deníku Sport mění pravidla hry? 
Freddie Öst
Komunita a lidé
Jsme pořád rebelové, jen o něco starší
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
Souboj-spotu_09_zari_1440x400
Akce a soutěže
Kdo bude zářit v září? Hlasujte v MAM Souboji spotů
Sazkabet
Akce a soutěže
Sázka na volby Sazkabetu vyšla. Jak dopadl MAM Souboj spotů? 
Brand Strategy
Analýzy a data
Brand Success: Češi milují značky, které jim rozumějí
McDonald’s sýrovka
Zadavatelé a značky
Partnerem McDonald’s v Čechách, na Slovensku a Ukrajině se stala agentura TBWA\Hullabaloo
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ