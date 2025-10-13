Zadavatelé a značky
Magazín Reportér přichází po 11 letech s redesignem. Na titulní straně čísla s novou grafickou úpravou je Martina Navrátilová

Úprava titulní strany, více vzdušnosti a pohybu na jednotlivých stránkách a další grafické změny jsou k nalezení v novém, říjnovém vydání magazínu Reportér. Časopis, jehož první číslo vyšlo v září 2014, přistupuje k větší grafické úpravě po jedenácti letech své existence.

Titulní stranu říjnového Reportéra v nové podobě otvírá bývalá česko-americká tenistka Martina Navrátilová: fotil ji Tomáš Třeštík a velký rozhovor s ní pořídil Milan Tesař. Právě obálka magazínu s Navrátilovou ukazuje na jeden z výraznějších zásahů – dřívější jednoznačně bílé pozadí nyní nově doplňuje barevná plocha.

„Nejde o jediný zásah, je jich více. Na druhé straně nejde o revoluci, ale evoluci, i když relativně výraznou,“ říká o změnách šéfredaktor Reportéra Michal Musil. Ten v lednu nahradil zakladatele magazínu Roberta Čásenského, který odešel na pozici šéfredaktora do Seznam Zpráv, v Reportérovi však zůstává většinovým vlastníkem.

Změny podoby Reportéra připravoval art director magazínu Petr Hořejší, který se o grafickou stránku měsíčníku stará už od roku 2014. „Po jedenácti letech začala jednoduchost a čistota magazínu působit trochu jednotvárně, od října proto vypadají jinak nejen obálky a titulky článků, hodně se toho změnilo i na jednotlivých stránkách. Stále budeme klást důraz na pohodlné čtení a dobré fotografie, ale u čtení a prohlížení bude víc zábavy,“ říká Hořejší.

Reportér dostal nové titulkové písmo a prošel dalšími změnami v typografii. Už nemá pevně stanovený počet sloupců a změnila se i navigace v obsahu. Podle magazínu se pouze přizpůsobil roku 2025, tak aby čtenáře stále bavil. Při redesignu se také na obálce podařilo více oddělit titulek hlavního tématu časopisu od postavy hlavního rozhovoru. „O téhle věci jsme často v redakci diskutovali, věděli jsme, že to určitá část čtenářů řeší,“ říká šéfredaktor Michal Musil. „Potřebovali jsme se na všechno podívat znovu a redesign nám k tomu poskytl skvělou příležitost,“ dodává Hořejší.

