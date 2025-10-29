Johnny Depp chystá comeback. Herec získal první hollywoodskou roli od rozvodu

Po explozivním rozvodu s bývalou manželkou Amber Heard byl herec Johnny Depp (62) nucen stáhnout se do ústranní. Diváci jej ale brzy znovu uvidí v kinech.
Deppův poslední americký film přišel v roce 2018 s Fantastickým zvířaty: Grindelwaldovyzločiny. Záhy se jeho kariéra ocitla na dně, když proti němu herečka a bývalá manželka Amber Heard vznesla různá obvinění, načež ji britský soud dal částečně za pravdu. To přimělo společnost Disney, aby s hercem rozvázala vztahy u dalších Pirátů z Karibiku, čímž se spustila lavina. Následně přišel i o roli ve spin-offu potterovské série a všechny jeho další projekty byly zrušeny.
Netrvalo to však dlouho a hercova pověst se dočkala očištění v podobě amerického soudu, kde ho porota uznala ve sporu s Heard nevinným. To umožnilo alespoň částečný návrat, kdy se herec mohl věnovat své hudbě, zahrát si v několika menších evropských projektech a pomalu čekat, až mu dá znova šanci i Hollywood.
Comeback je na spadnutí
Už delší dobu se pak spekuluje, že s ním Disney pomalu ale jistě začíná počítat pro další díl Pirátů – studio by mělo údajně plánovat jedno klasické pokračování s Deppem a jeden spin-off s Margot Robbie. Tento návrat by Deppa vyšvihl zpátky na samotné výslunní, ještě předtím ho ale čeká pár menších, o to však zajímavějších projektů.
Už v příštím roce jej totiž spatříme v novince režiséra Marca Webba (500 dní se Summer) zvané Day Drinker, kde se Depp sejde před kamerou ještě s Penélope Cruz. Příběh pojednává o tajemném cizinci, jenž naváže nečekané pouto s truchlící barmankou. Jejich cesty se posléze spojí nečekaným způsobem.
Ještě možná zásadnější však pro Deppa bude role v novém uznávaného hororového režiséra Ti Westa (Pearl, MaXXXine). Ten totiž čerstvě oznámil, že chystá novou verzi klasické dickensovské povídky Vánoční koleda. Snímek s názvem Ebenezer: A Christmas Carol bude dozajista netradiční adaptací, o to spíš, když nyní hlavní roli získal Depp. Jeho pak ve snímku ještě doplní herečka Andrea Riseborough. Premiéra filmu byla stanovena na 13. listopadu 2026.
Zdá se tedy, že příští rok bude patřit Deppovi, a bude určitě zajímavé sledovat, jak na jeho návrat na velká plátna budou reagovat diváci. Sledovat to jistě budou i u Disneyho, kteří vědí, že značka Pirátů z Karibiku stojí do velké míry právě na samotném herci, v případě, že by se však jeho problematické rysy opět začaly projevovat, budou to jednoznačně raději zkoušet dál bez něj. A pro Deppa by to v takovém případě mohla být už opravdu konečná.