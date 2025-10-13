Další díl série Rychle a zběsile možná nikdy nevznikne. Herci údajně nemají ani smlouvy

Natočit dva poslední díly a pak rozjet nekonečné spin-offy, tak zněl původní plán. Akční série Vina Diesela ale možná nezvládne ani tu první část.
Desátý díl série Rychle a zběsile dorazil do kin v květnu roku 2023 a to po docela značných potížích, kdy snímek opustil v půlce natáčení původní režisér Justin Lin po neshodách právě s hlavní hvězdou. Na jeho místo přišel francouzský řemeslník Louis Leterrier, který moc dobře věděl, že klíčem k úspěchu je odkývat Dieselovi všechna jeho šílená přání, a pak si potichoučku natočit verzi filmu, se kterou studio bude spokojené.
Tak se i stalo a byť to po vzoru posledních dílů na nějaké pozitivní kritické či divácké ohlasy nestačilo, oproti tragicky přijatému devátému dílu to byl pořád úspěch. Ambice ale byly určitě vyšší, a to jak příběhové, kdy se navazovalo dějově na nejchválenější pátý díl, tak tržební, protože desítka v kinech trhla „jen“ 700 milionů dolarů celosvětově, tedy ještě o dvacet milionů méně, než co předtím zvládla proklínaná devítka.
Ve srovnání s osmičkou, která (avšak nutno dodat před pandemií covidu) zvládla zdolat milník 1,2 miliardy v roce 2017, tak tržby desítky přinesly i vzhledem k rostoucím nákladům jednoznačné zklamání, a možná že šlo i o první signál, že původní plán studia Universal a Vina Diesela bude třeba mírně pozměnit. A jak to tedy vypadá s jedenáctým dílem dnes?
Zdrcující zákulisní informace
Diesel se zkraje letošního roku chvástal, že ho producenti prosili, aby dodal nový snímek do konce roku 2027, a že jim prý odpověděl, že se tak stane pouze pod podmínkou, že se série vrátí ke svým kořenům – tedy k pouličním závodům v Los Angeles – a že se na plátně znovu shledají postavy Dominica Torretta (Diesel) a Briana O’Connera (zesnulý Paul Walker). To si prý fanoušci žádají, a to prý tak musí dostat. Jenže nová zpráva deníku Wall Street Journal nyní jeho slova vyvrací.
Podle insiderů totiž jedenáctý snímek nemá hotový scénář, nebylo stanoveno datum premiéry, a především nikdo z obsazení nemá podepsanou smlouvu. Což je velký problém, protože každý z těch herců si automaticky řekne o víc peněz, a to při pohledu na klesající tržby série rozhodně studiové hlavouny nenadchne.
Ostatně ve zprávě z WSJ stojí, že Universal o dalším dílu ani nehodlá s Dieselem jednat, dokud nesníží rozpočet nového filmu alespoň o 140 milionů oproti devítce. U té se v minulosti mluvilo, že stála oficiálně zhruba 200 milionů dolarů před marketingem, nyní je ale jasné, že byl skutečný rozpočet ještě o řád vyšší, a že se tak studio momentálně snaží dotlačit potenciální rozpočet jedenáctého filmu někam ke 100-150 milionům dolarů.
Rodina v nesnázích
Ve zprávě dále stojí, že ačkoli nějaké verze scénáře již byly studiu předloženy, to je odmítlo s tím, že film vychází pořád moc draze a je potřeba jej dále osekat. Problém je, že to není jen snímek, který chce být drahým letním blockbusterem, ale i samotný Diesel, jenž si podle všeho žádá za roli v každém filmu 25 milionů dolarů.
Přitom je to právě on, kdo se na projektu ukazuje být nejkontroverznější figurou – ostatně jeho spory s Justinem Linem vedly k odchodu zmíněného režiséra a s tím spojenému nárustu rozpočtu. Nyní pro změnu volá po digitálním oživení Paula Walkera – věc, která kromě toho, že může pro spoustu lidí působit morbidně, bude taky nepochybně velmi drahá na realizaci.
V neposlední řadě pak desítka lákala na návrat další zesnulé postavy, nikoli herečky – Gal Gadot, což by rozpočtu nového filmu ale taky nepomohlo. A kdyby se měl vrátit i Dwayne Johnson, s nímž údajně Diesel zakopal válečnou sekeru, může studio vysolit sto milionů jen za herecké platy. Zdá se tedy, že rodinná sága v podání Vina Diesela své vysněné finále jen tak nedostane, a pokud ano, dojde u něj k velkým kompromisům. Jestli a jak se série Rychle a zběsile vrátí na velká plátna tak zatím není jasné, což by člověk ještě pár let zpátky u miliardové značky asi nečekal.