Český rozhlas získal mezinárodní certifikát důvěryhodnosti JTI. Je teprve 13. veřejnoprávní médium na světě

Český rozhlas se stal teprve třináctým veřejnoprávním médiem na světě, které získalo mezinárodní certifikaci Journalism Trust Initiative (JTI) – standard, který potvrzuje vysokou úroveň důvěryhodnosti, transparentnosti a odpovědné žurnalistiky. Certifikát se uděluje na základě nezávislého auditu a za iniciativou stojí organizace, jako je Evropská vysílací unie (EBU) či Reportéři bez hranic (RSF).
Certifikace je výsledkem podrobného hodnocení redakčních procesů, způsobu ověřování informací a úrovně transparentnosti. Audit také zohlednil důraz na odpovědnou žurnalistiku a dlouhodobou podporu vzdělávání redakčního týmu. „Jako médium s nejvyšší důvěrou veřejnosti v Česku jsme se rozhodli ověřit naši kvalitu i nezávislým mezinárodním auditem. Výsledkem je uznání, které řadí Český rozhlas po bok nejrespektovanějších veřejnoprávních médií světa. V době, kdy veřejnoprávní média čelí rostoucímu tlaku a zpochybňování své role, představuje tento certifikát jednoznačný důkaz, že Český rozhlas naplňuje nejvyšší mezinárodní standardy. JTI je pro nás proto více než jen ocenění – je to důkaz, že náš způsob práce obstojí i v globálním měřítku,“ uvedl generální ředitel René Zavoral.
Český rozhlas certifikaci obdržel v září 2025. Platnost certifikátu je dva roky. „Jménem RSF vítáme certifikaci Českého rozhlasu standardem JTI. Veřejnoprávní média slouží jako prostředek pro šíření důvěryhodných, rozmanitých a nezávislých informací pro co nejširší publikum. Certifikace Journalism Trust Initiative posiluje tuto misi a vysílá jasný signál o spolehlivosti a odpovědnosti ve chvíli, kdy je důvěra ve zpravodajství důležitější než kdy jindy,“ doplňuje Benjamin Sabbah, ředitel Journalism Trust Initiative v organizaci Reportéři bez hranic.
Mezi 12 veřejnoprávními médii, které doposud měly certifikaci JTI, patří například CBC News a Radio-Canada v Kanadě, France Médias Modne ve Francii nebo Radio Taiwan International na Tchaj-wanu. V Česku má ze soukromých médií certifikace JTI jen vydavatelství Economia.
Journalism Trust Initiative je mezinárodní standard typu ISO, který slouží jako nástroj samoregulace zpravodajských domů. Zakládajícími členy a podporovateli iniciativy Journalism Trust Initiative jsou Evropská vysílací unie (EBU), Globální fórum pro rozvoj médií (Global Forum for Media Development – GFMD), Evropská komise a nadace Craig Newmark Philanthropies.
Struktura standardu byla navržena 130 odborníky z řad novinářů, regulačních orgánů, vydavatelů i technologických firem.