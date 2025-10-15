Český rozhlas podepsal Memorandum o veřejné službě na následujících pět let

Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral a ministr kultury Martin Baxa včera podepsali Memorandum o způsobu naplňování veřejné služby v rozhlasovém vysílání na období let 2025–2030. Dokument vymezuje, jak bude Český rozhlas naplňovat zákonnou roli zejména v oblastech zpravodajství, kultury, vzdělávání, regionálního vysílání i digitálních služeb.
Memorandum navazuje na mediální novelu, která je účinná od května 2025 a aplikuje zákonné změny do praxe. Zároveň reflektuje výstupy veřejné ankety „Jaký chcete Český rozhlas?“, do níž se v létě zapojilo přes 11 tisíc lidí a více než 100 institucí.
„Memorandum přináší jasný rámec, jak bude Český rozhlas veřejnou službu naplňovat v následujících pěti letech. Vychází nejen ze zákonných požadavků, ale také z toho, co veřejnost od rozhlasu očekává – tedy důraz na nezávislost, kvalitní zpravodajství, vzdělávání, kulturu a silné regionální zastoupení. Jsem rád, že se nám tyto priority podařilo vtělit do konkrétní podoby tohoto významného dokumentu,“ říká generální ředitel René Zavoral.
Dokument rovněž potvrzuje respekt k principu duálního mediálního systému, tedy souběžnému fungování veřejnoprávních a komerčních médií. Pro Český rozhlas je Memorandum závazné po celé pětileté období a stanovuje konkrétní veřejnoprávní závazky včetně rozvoje digitálních služeb, podpory literárně-dramatické tvorby či významu Českého rozhlasu v krizových situacích.
Ministerstvo kultury i Český rozhlas označují podpis Memoranda za důležitý milník, který posiluje stabilitu veřejné služby, její předvídatelnost a důvěryhodnost. Memorandum schválila Rada Českého rozhlasu 1. října 2025.