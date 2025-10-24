41. ročník festivalu Prix Bohemia Radio 2025 zná své vítěze

Festival Prix Bohemia Radio 2025 se konal v Olomouci od 19. do 23. října. Poroty odborníků i studentů vybraly to nejlepší z audio Reportáže, Podcastu, Dokumentu a Dramatu.
Soutěžní přehlídka letos znovu ukázala, že audio formáty jsou v plné síle. Zazněly příběhy, které burcují, zneklidňují i inspirují. Odborné i studentské poroty ocenily vítěze ve čtyřech kategoriích – Dokument, Drama, Reportáž a Podcast – a společně tím nastavily laťku současné veřejnoprávní i autorské audio tvorby.
„Festival Českého rozhlasu Prix Bohemia Radio se opět stal centrem inovace, diskuse i tvůrčí práce. Z rozhlasového éteru i podcastových platforem letos vzešly výpovědi, které se nebojí jít do hloubky – ať už mluví o identitě, válce, paměti nebo spravedlnosti. Prix Bohemia Radio znovu ukázal, že audio není jen médium. Je to nástroj společenské změny a prostor, kde vznikají příběhy, které mají smysl,“ uvedl René Zavoral, generální ředitel Českého rozhlasu.
Vítězové jednotlivých kategorií
REPORTÁŽ (MEZINÁRODNÍ KATEGORIE)
1. místo – Den ve válečné Oděse (Diana Popkova, Suspilne Ukraine)
Zvukový snímek, který mapuje každodennost Oděsy v podmínkách války. Od vlakového nádraží po Černé moře, od sochy Puškina po miny na pobřeží – Popkova skládá koláž odhodlání, bolesti i naděje.
Cena studentů – Nikomu nic nedlužím (Antoni Rokicki, Polish Radio)
Reportáž o ukrajinském řidiči v Gdaňsku, který se stal terčem útoku, ale nerezignoval na své hodnoty. Silný portrét imigranta, který navzdory válce a předsudkům hledá důstojnost a místo v novém světě.
PODCAST
1. místo – Stoupenci (Vít Kubant, Martin Štorkán, Český rozhlas)
Podcastová minisérie „Stoupenci“ rozkrývá podivný a mrazivý případ dvou žen, které údajně pomohly svému duchovnímu vůdci zemřít. Autoři skládají detailní obraz komunity kolem „léčitele“ Richarda Šiffera pomocí autentických výpovědí, investigace a precizního zvukového zpracování.
Cena studentů – Oh My Hot (Hana Kuncová, nezávislá produkce)
Nezávislý projekt, který posouvá hranice české podcastové scény. „Oh My Hot“ využívá herecký přednes a precizní sound design ke smyslovému vyprávění o intimitě, souhlasu a komunikaci. Výsledkem je edukativní, zábavný a osvobozující zážitek – důkaz, že erotika může být citlivá, inteligentní i respektující.
Cena posluchačů – Kriminálka (Miroslav Vaňura, Český rozhlas)
Podcast, který bere posluchače přímo na místa činu. Kombinace policejních rekonstrukcí, nových rozhovorů s vyšetřovateli a silné autenticity přináší napínavé a zároveň věcné zpracování skutečných kriminálních případů z českého prostředí.
DOKUMENT
1. místo – Rychlá a neklidná (Ivona Remundová, Filip Remunda, Český rozhlas)
Intimní a silně osobní dokument o cestě Ivony Remundové k diagnóze ADHD ve středním věku. S lehkostí a humorem popisuje chaos, nejistotu, ale i úlevu, která přichází s porozuměním vlastní mysli. Snímek boří stereotypy o ADHD a přináší svěží, osvobozující pohled na neurodiverzitu.
Cena studentů – Válka nemá soundtrack (Pavel Sterec, Český rozhlas)
Osobní zvukový deník z Ukrajiny sleduje roli hudby a zvuku ve válečné zóně. Sterec odhaluje, jak kultura a akustický prožitek vytvářejí prostor pro kolektivní paměť, emoce i odpor – tam, kde slova selhávají.
DRAMA
1. místo – Zářivé dítě (Eva Blechová, Český rozhlas)
Fascinující zvuková freska o životě Marie Curie a osudu radia jako chemického prvku. Dílo spojuje vědecký příběh s poetikou, rytmem a dramatickým obloukem – od nadšení po tragické následky. Mnohovrstevnaté zpracování oceňuje nejen život vědkyně, ale i otázky pokroku a jeho ceny.
Cena studentů – Matko Boží, vyžeň Putina (Jiří Adámek Austerlitz, Český rozhlas)
Rozhlasová rekonstrukce příběhu kapely Pussy Riot přináší mrazivý obraz ruské společnosti, svobody projevu i role umění v odporu proti útlaku. Studentská porota ocenila odvahu, sílu sdělení a přesvědčivé zpracování.