Z Nova Gold se stává Nova Krimi

V listopadu se z Nova Gold stane Nova Krimi – místo, kde budou diváci každý den nacházet kriminální seriály se svéráznými detektivy. Nova Krimi přinese nový název, vizuální styl a jasně definovanou identitu. Reaguje na úspěch programové nabídky Nova Gold, kde se ve sledovanosti uchytily především kriminální příběhy.
Diváci se nemusí o nic starat, Nova Gold se automaticky přejmenuje na Nova Krimi. Komunikace značky se zaměří na svérázné, oblíbené detektivy, kteří patří mezi ty nejlepší. Nova Krimi také přinese kompletně přepracovaný vizuální styl a koncept.
„Naší strategií je budovat značky, které mají jasnou identitu a silný vztah s divákem. Nova Krimi je přirozenou odpovědí na rostoucí poptávku po osvědčeném obsahu na lineárních kanálech, který naše diváky baví,“ říká Daniel Grunt, generální ředitel TV Nova.
Nova Krimi chystá na podzim silnou detektivní sestavu. „Už v listopadu se diváci mohou těšit například na legendární seriály Columbo, Kriminálka Las Vegas, Inspector George Gently, Dr. House, Můj přítel Monk, Mentalista, Myšlenky zločince, Médium nebo Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti,“ uvádí Silvia Majeská, programová ředitelka TV Nova.
„Programová nabídka Nova Krimi přináší pestrou škálu detektivních příběhů s výraznými vyšetřovateli a jejich odlišnými styly a metodami. V každé epizodě kriminální případ vyřeší a diváky baví sledovat, jak je postupně rozplétají až k napínavému závěru“, doplňuje.