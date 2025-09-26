Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Vltava Labe Media jde proti proudu: Slaví úspěch s tištěnými Pohárovými deníky

© VLM

  • Doporučujeme

V době, kdy náklady tištěných titulů klesají, přišlo VLM s novým konceptem. Pro sportovní kluby připravuje takzvané Pohárové deníky. Vycházejí v papírové formě v mnohatisícových nákladech a těší se mimořádnému zájmu čtenářů i inzerentů. „Plánujeme v těchto speciálech pokračovat zejména při velkých sportovních událostech,“ říká Zdeněk John, šéf sportovních projektů ve vydavatelství VLM.

Deník se v posledních letech přeměnil na on-line regionální vydavatelství, ve kterém ale stále hrají důležitou roli i printová média. Vydavatelství je také mediálním partnerem řady fotbalových a hokejových klubů po celé republice, například Slavie Praha, Viktorie Plzeň nebo Baníku Ostrava, z hokeje pak například Vítkovic.

Právě silné zastoupení v regionech a místní sportovní redakce s dobrou znalostí jednotlivých klubů napříč ligami se staly podhoubím pro růst nového úspěšného formátu. Nápad vznikl v Moravskoslezském kraji a stojí za ním šéfredaktor divize severní a střední Moravy Aleš Uher. Zdejší redakce připravila tři tituly ve spolupráci s Baníkem Ostrava, a to při příležitosti zápasů v evropských pohárech. Hokejový Pohárový deník pak vyšel i ke startu nové extraligové sezony, konkrétně v ostravských Vítkovicích.

V polovině září vydavatelství koncept úspěšně adaptovalo i v Praze. Při premiéře Slavie Praha v Lize mistrů proti Bodo/Glimt vydalo Pohárový deník v nákladu 15 tisíc výtisků. Ty pak hostesky rozdávaly divákům a do VIP prostor v Edenu. Speciál současně vyšel i jako příloha Pražského deníku.

„Pro všechna vydání Pohárového deníku sehnalo obchodní oddělení VLM dostatek inzertních partnerů, hravě jsme pokryli náklady a všechna vydání jsou zisková,“ komentuje John ekonomickou stránku projektu. Nejde přitom o PR, pohárové deníky jsou sice určené pro fanoušky, připraveny jsou však redakčně a v mantinelech zásad kvalitní žurnalistiky. “Pro nás je to ale samozřejmě zajímavé i z hlediska brandingu, grafika speciálů vychází z vizuální identity Deníku a naše značka se tak dostane i ke čtenářům, k nimž by si možná jinak cestu nenašla,” doplňuje John.

Picture of Veronika Kejřová

Veronika Kejřová

Reklama
Reklama
MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-38
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ