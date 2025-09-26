Vltava Labe Media jde proti proudu: Slaví úspěch s tištěnými Pohárovými deníky

V době, kdy náklady tištěných titulů klesají, přišlo VLM s novým konceptem. Pro sportovní kluby připravuje takzvané Pohárové deníky. Vycházejí v papírové formě v mnohatisícových nákladech a těší se mimořádnému zájmu čtenářů i inzerentů. „Plánujeme v těchto speciálech pokračovat zejména při velkých sportovních událostech,“ říká Zdeněk John, šéf sportovních projektů ve vydavatelství VLM.
Deník se v posledních letech přeměnil na on-line regionální vydavatelství, ve kterém ale stále hrají důležitou roli i printová média. Vydavatelství je také mediálním partnerem řady fotbalových a hokejových klubů po celé republice, například Slavie Praha, Viktorie Plzeň nebo Baníku Ostrava, z hokeje pak například Vítkovic.
Právě silné zastoupení v regionech a místní sportovní redakce s dobrou znalostí jednotlivých klubů napříč ligami se staly podhoubím pro růst nového úspěšného formátu. Nápad vznikl v Moravskoslezském kraji a stojí za ním šéfredaktor divize severní a střední Moravy Aleš Uher. Zdejší redakce připravila tři tituly ve spolupráci s Baníkem Ostrava, a to při příležitosti zápasů v evropských pohárech. Hokejový Pohárový deník pak vyšel i ke startu nové extraligové sezony, konkrétně v ostravských Vítkovicích.
V polovině září vydavatelství koncept úspěšně adaptovalo i v Praze. Při premiéře Slavie Praha v Lize mistrů proti Bodo/Glimt vydalo Pohárový deník v nákladu 15 tisíc výtisků. Ty pak hostesky rozdávaly divákům a do VIP prostor v Edenu. Speciál současně vyšel i jako příloha Pražského deníku.
„Pro všechna vydání Pohárového deníku sehnalo obchodní oddělení VLM dostatek inzertních partnerů, hravě jsme pokryli náklady a všechna vydání jsou zisková,“ komentuje John ekonomickou stránku projektu. Nejde přitom o PR, pohárové deníky jsou sice určené pro fanoušky, připraveny jsou však redakčně a v mantinelech zásad kvalitní žurnalistiky. “Pro nás je to ale samozřejmě zajímavé i z hlediska brandingu, grafika speciálů vychází z vizuální identity Deníku a naše značka se tak dostane i ke čtenářům, k nimž by si možná jinak cestu nenašla,” doplňuje John.