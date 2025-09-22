Zadavatelé a značky
Světový den zpravodajských médií připomene význam důvěryhodné žurnalistiky

© iStock

Na 28. září 2025 připadá i v letošním roce Světový den zpravodajských médií, který proběhne pod heslem „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta. Podpořte pravdu“.

Cílem Světového dne zpravodajských médií je široké veřejnosti a odpovědným činitelům připomenout a zdůraznit význam kvalitních, profesionálních a důvěryhodných médií pro společnost. Letošní ročník podle České unie vydavatelů reaguje na nejnovější technologické trendy v oblasti umělé inteligence ovlivňující média a upozorňuje na význam médií a žurnalistiky, která se opírá o práci skutečných živých žurnalistů.

Právě tato žurnalistika totiž podle unie vytváří vysoce hodnotný obsah, který hraje klíčovou informační roli v době plné dezinformací, a ne vždy kvalitního obsahu generovaného z velké části umělou inteligencí.

Organizátoři Světového dne zpravodajských médií vyzvali všechny vydavatele a tituly, aby ve svých médiích připomněli význam kvalitních médií a žurnalistiky, která je vytváří. Vydavatelé se mohou k podpoře události zapojit buď svými vlastními příspěvky nebo publikací materiálů, které poskytují organizátoři akce.

Materiály zahrnují inzeráty, bannery či videa a další obsah pro sociální sítě. Přístup k nim  zájemci získají po registraci na webové stránce.

Událost podporuje Světová asociace vydavatelů novin, organizace WAN-IFRA a mnoho dalších mezinárodních, regionálních či národních asociací vydavatelů či novinářů. Spolu s nimi také jednotliví vydavatelé nebo tituly včetně České unie vydavatelů.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Volební studio
Média a trh
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda
Dan Brown
Kreativita a kampaně
Brownova kniha jako příležitost pro Prahu. Jak ji využít?
Lamia Kamel
Komunita a lidé
Budování image země nesmí zůstat u prezentace památek, rozhoduje celkový zážitek
MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
