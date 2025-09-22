Světový den zpravodajských médií připomene význam důvěryhodné žurnalistiky

Na 28. září 2025 připadá i v letošním roce Světový den zpravodajských médií, který proběhne pod heslem „Důvěryhodná média jsou klíčová. Podpořte žurnalistiku. Podpořte fakta. Podpořte pravdu“.
Cílem Světového dne zpravodajských médií je široké veřejnosti a odpovědným činitelům připomenout a zdůraznit význam kvalitních, profesionálních a důvěryhodných médií pro společnost. Letošní ročník podle České unie vydavatelů reaguje na nejnovější technologické trendy v oblasti umělé inteligence ovlivňující média a upozorňuje na význam médií a žurnalistiky, která se opírá o práci skutečných živých žurnalistů.
Právě tato žurnalistika totiž podle unie vytváří vysoce hodnotný obsah, který hraje klíčovou informační roli v době plné dezinformací, a ne vždy kvalitního obsahu generovaného z velké části umělou inteligencí.
Organizátoři Světového dne zpravodajských médií vyzvali všechny vydavatele a tituly, aby ve svých médiích připomněli význam kvalitních médií a žurnalistiky, která je vytváří. Vydavatelé se mohou k podpoře události zapojit buď svými vlastními příspěvky nebo publikací materiálů, které poskytují organizátoři akce.
Materiály zahrnují inzeráty, bannery či videa a další obsah pro sociální sítě. Přístup k nim zájemci získají po registraci na webové stránce.
Událost podporuje Světová asociace vydavatelů novin, organizace WAN-IFRA a mnoho dalších mezinárodních, regionálních či národních asociací vydavatelů či novinářů. Spolu s nimi také jednotliví vydavatelé nebo tituly včetně České unie vydavatelů.