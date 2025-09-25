Zadavatelé a značky
Sdružení vydavatelů radničních novin: Novou daň nezavedeme, slíbily strany před volbami

Sdružení vydavatelů radničních zpravodajů ČR oslovilo během letních prázdnin volební strany a hnutí s dotazem, jaký postoj zastávají k případnému zavedení recyklačního poplatku na papír u tiskovin, konkrétně radničních zpravodajů. Odpovědělo více než deset subjektů, ANO, SPD nebo Motoristé však stanovisko do uzávěrky neposlaly.

V loňském roce se diskutovalo o zavedení tzv. „daně“ na tiskoviny, kdy by vydavatelé reklamních letáků pro obchodní centra odváděli poplatek podle váhy novin. V diskuzích k původním návrhu zákona však byly zahrnuty i radniční zpravodaje. Ačkoliv by pro většinu obcí finanční dopad nebyl zásadní, administrativní zátěž by podle sdružení byla nepřiměřená – návrh nerozlišoval mezi vydavatelem 4 milionů výtisků reklamních letáků a obcí vydávající 100 kusů zpravodaje. Výnos pro stát by v takovém případě činil méně než 2 Kč, ale administrativní náročnost by mohla vést až k zániku zpravodaje nebo k nutnosti jeho outsourcingu.

„Dotaz se nám podařilo poslat na 26 kandidujících subjektů, na dva se nám nepodařilo dohledat kontakty. Z hlavních politických uskupení reagovali SPOLU, STAN a Piráti, naopak od ANO, SPD, Stačilo! a Motoristů jsme se odpovědí v uvedeném čase nedočkali, celkově reagovalo 15 subjektů,“ vysvětluje Jan Ondruš, místopředseda sdružení.

„Recyklační poplatek by podle nás neměl dopadat na informační tiskoviny vydávané obcemi, městy, kraji nebo jinými složkami veřejné správy – jako jsou radniční či obecní zpravodaje – a to ani v případě, že obsahují dílčí reklamní sdělení. Tyto tiskoviny slouží veřejnému zájmu a jejich zatížení by bylo administrativně i finančně nepřiměřené,“ odpovídá Sára Beránková za STAN a shrnuje tak fakticky postoj i další desítky kolegů z hnutí a politických stran, kteří na anketu reagovali.

Piráti naopak tak zásadně proti nejsou, což potvrzují slova Martina Šmída. „V zásadě podporujeme, aby za veškeré tiskoviny a jiné papírové výrobky, které se vyskytují v modré popelnici na tříděný papír, by měl být placen recyklační poplatek. Zároveň však musí být nalezena linie, kde již administrativní zátěž neodpovídá objemu vydaných tiskovin a tam musí být nastavena jasná linie, kam již tato povinnost sahat nemá,“ říká.

Tisková mluvčí SPOLU Iva Petrusová naopak připomněla, že v rámci novely zákona o obalech Ministerstvo životního prostředí již v roce 2024 informovalo, že zavedení recyklačního poplatku se nebude vztahovat na radniční noviny a městské zpravodaje.

