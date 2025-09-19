Zadavatelé a značky
Lutonský: Volební vysílání je jako sportovní olympiáda

© Česká televize

  Exkluzivně v časopise


Česká televize má před sebou jednu z největších výzev — obhájit pozici lídra ve volebním vysílání. Debaty, duely, Superdebata a měsíce příprav, tak vypadá volební program ČT. Vše vyvrcholí v sobotu října.

Jsou tyto volby jiné než ty před čtyřmi lety? Co se na chování politiků změnilo? A jakou roli hraje i masivní nástup sebeprezentace na sociálních sítích?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 38/2025. V celém znění je dostupný pouze pro předplatitele zde.

Irena Krcháková

