Režisér F1 si vybral svůj příští projekt. Čeká nás epický návrat do osmdesátek

© Warner Bros

  • Doporučujeme

Joseph Kosinski si po úspěchu s filmy Top Gun: Maverick a F1 mohl nejspíš jít natočit cokoli, na co si ukázal – volba nakonec padla na reboot kultovního Miami Vice.

Po legendárním Michaelu Mannovi se dalším režisérem, který se ujme celovečerní verze kultovního osmdesátkového krimi seriálu Miami Vice, stane Joseph Kosinski. Ten zvládl na plátna kin úspěšně vrátit Trona, Top Gun a letos zabodoval s F1. Ačkoliv se pak spekulovalo, že by mohl ve světě formulí ještě chvíli zůstat a natočit i již odklepnuté pokračování, nakonec se Kosinski upsal výše zmíněnému rebootu pro studio Universal.

Nová verze s atmosférou originálu

Snímek má dokonce stanovené už i datum premiéry. Nový Miami Vice tak dorazí do kin 6. srpna 2027. Bude zkoumat „lesk a korupci Miami v polovině 80. let“ a stejně jako režisérovy poslední počiny, i tento bude natočen do velké míry na velkoformátové IMAX kamery. Více než poslední verzí od Manna z roku 2006 s Colinem Farrellem a Jamiem Foxxem však bude nový film inspirovaný pilotní epizodou a první sérií ikonického seriálu. V tom hlavní role miamských detektivů potírajících zločiny ztvárnili Don Johnson a Philip Michael Thomas.

Seriál značně ovlivnil tehdejší kulturu a nastolil styl oblékání, ale i filmařiny během 80. let. V současnosti pak má probíhat první kolo castingů s tím, že produkce vykopne někdy v příštím roce. Snímek produkuje Dylan Clark (The Batman) spolu s Kosinskym, za scénářem stojí Eric Warren Singer a především Dan Gilroy, scenárista Bourneova odkazu, Slídila, ale zejména obou řad oceňovaného televizního Andora.

Na vlně úspěchu

Kosinskiho první komerční trefou se stal poněkud nečekaně sequel k Top Gunu s podtitulem Maverick. Snímek dorazil do kin po skončení covidu a navzdory očekáváním se stal obřím hitem. V kinech vydělal takřka 1,5 miliardy dolarů. Studio Paramount již oznámilo, že chystá i třetí díl. Kosinskiho účast ale není jistá.

Zdroj: Paramount Studios

Letos pak režisér zvládl pro Apple zařídit pro změnu jeho první celovečerní hit. F1 vydělal po celém světě již přes 600 milionů dolarů, výrazně víc, než kolik se předpokládalo. A byť byl snímek pořízený za závratnou částku okolo 300 milionů dolarů, takže se jeho náklady pouze z kin nezaplatí (není do toho například vůbec započítána částka za marketing, který byl v tomto případě masivní), Apple je jedna z mála společností, která si podobné věci může dovolit a stále je přitom považovat za „úspěch“.

Snímek totiž hlavně zvýšil povědomí o sportu, jehož vysílací licenci ve Spojených státech nyní bude Apple exkluzivně vlastnit. Snímek je mimochodem i nejúspěšnějším projektem v kariéře Brada Pitta.

Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

