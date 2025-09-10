Rádio Impuls spustilo čtyři žánrové streamy

K prvnímu žánrovému streamu GOLD Impuls, který byl na digitální platformě DAB+ spuštěn v srpnu, vytvořilo rádio Impuls ještě další tři. Sesterská webová rádia s názvy KEMP, HOT a LOVE vysílají od 8. září a k naladění jsou na webu i v aplikaci.
Podle výkonného ředitele pro program a marketing Miroslava Škody mají nové streamy posluchačům nabídnout možnost soustředit se na konkrétní hudební žánry, které v běžném vysílání tvoří jen část playlistu. „Nové streamy Impulsu jsou žánrovou esencí toho, co posluchači denně slyší na Rádiu Impuls. Naše nová žánrová rádia, respektive streamy, jsou pro ty, kteří se chtějí občas na chvíli ponořit hlouběji do nějakého konkrétního žánru a vychutnat si specifickou hudební náladu,“ vysvětluje.
V srpnu spuštěné radio GOLD Impuls hraje především populární hudbu od 50. do 80. let. Posluchači na něm tak mohou zastihnout třeba Elvise Presleyho, Beatles nebo Abbu či Boney M. Stanice KEMP pak láká na folkovou, trampskou a country scénu, HOT na hity současných hvězd a stanice LOVE na pomalejší hudební proud s akcentem na písně o lásce a balady.
Všechna čtyři sesterská rádia Impulsu přinášejí kromě hudby také krátké zprávy a předpověď počasí. GOLD Impuls navíc i dopravní zpravodajství pro ty, kteří toto DAB rádio naladí v novějších typech aut.