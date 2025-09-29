Příští James Bond omladí. Představitel agenta s povolením zabíjet se začne hledat už brzy

Nový film z ikonické franšízy natočí režisér Duny nebo Sicaria Denis Villeneuve, ten se pak do hledání příštího agenta 007 pustí hned, co dovrší příběh Paula Atreida a pouštní planety Arrakis.
Po koupi práv na Bonda se studio Amazon MGM zavázalo k tomu zachovat vysoký level produkční kvality na sérii o slavném agentovi britské MI6. Rozhodlo se tak přivést ke kormidlu někoho, kdo nejen vyšponuje zájem o látku, ale třeba ji i posune novým a neotřelým směrem. Volba padla na Denise Villeneuvea, jehož fanouškům filmů není třeba dlouze představovat.
Produkce je na spadnutí
Uznávaný a oceňovaný režisér filmů jako Zmizení, Příchozí nebo třeba Blade Runner 2049 se v posledních letech uchýlil do vyprahlých písků planety Arrakis s adaptacemi legendární Duny Franka Herberta. Už pár let přitom nepopíral, že by měl velký zájem na tom natočit si někdy vlastního Bonda. Nyní se mu naskytne příležitost a soudě dle čerstvých informací se produkce spustí už velmi brzy.
Jen co Villeneuve dokončí práci na třetí Duně, začne oficiálně casting na nového Bonda. Výhledově se tedy díváme na jaro příštího roku. Všechny dosavadní fanouškovské volby pak nejspíš budou mít smůlu, režisér má totiž údajně toužit do role obsadit mladého a ne moc známého Brita ve věku 20 až 30 let. Tím vypadávají zvažovaní herci jako Henry Cavill nebo Aaron Taylor-Johnson. Taky to vyřazuje všechny Američany jako Timothéeho Chalameta nebo Glena Powella, kteří rovněž byli často zmiňovaní v souvislosti s novým Bondem. Na vysněném seznamu studia měli naposledy figurovat jména: Tom Holland, Harris Dickinson nebo Jacob Elordi, který je však Američan.
Dočkáme se Bondových začátků
S plánem pak mají souhlasit i nový producenti David Heyman and Amy Pascal. Údajně by se pak celý příběh mohl točit kolem toho, jak byl mladý Bond poprvé naverbován do tajné služby, kde si posléze vysloužil ikonické označení 007. Tedy v podstatě origin. Něco podobného mimochodem vzniká v současnosti v herním odvětví, kde studio stojící za sérií Hitman už v příštím roce představí svoji verzi mladého začínajícího Jamese Bonda.
Zbývá ještě zmínit jedno důležité jméno, a tím je scenárista Steven Knight známý díky seriálům Peaky Blinders nebo třeba SAS Rogue Heroes. Jeho projekty většinou vypráví o mladých mužích poněkud drsnějšího ražení i vzevření. Ať už se tedy novým Bondem stane kdokoli, pravděpodobně by měl vypadat, že vás dokáže zabít holýma rukama. Pochopitelně by mu ale nemělo chybět ani obrovitánské charisma a jasný sex appeal. Ostatně bude srovnáván s muži jako Sean Connery, Pierce Brosnan nebo Daniel Craig v jejich nejlepších letech – to už vyžaduje sakra dobré geny.