Přežít svou hlavu. Dokument České televize ukazuje, jak se žije mladým s bolestí v duši

Mezi mladými lidmi narůstá počet úzkostí, depresí a sebevražd. Rodiče jsou často bezradní a nevědí, kde hledat pomoc. Odborníků na duševní zdraví dětí a dospívajících je totiž v Česku nedostatek a čekací lhůty jsou i několik měsíců. S psychickými potížemi se potýkají i hrdinové a hrdinky dokumentu Přežít svou hlavu režiséra Petra Hátleho. ČT2 jej premiérově uvede v úterý 23. září ve 21:00 a následně v iVysílání.

„Duševní zdraví a pohodu mladých lidí nesmíme zlehčovat. Setkání s postavami našeho filmu mi potvrdilo, že dnešní mladí nejsou žádné sněhové vločky, za jaké bývají občas označováni. Vážím si toho, že otevřeně promluvili o tom, co prožívají, a jak statečně se svým potížím postavili,“ říká režisér snímku Petr Hátle.

Dvacátníci Karolína, Jakub, Kristýna a Michael nabízejí otevřený a upřímný vhled do toho, jaké to je prožívat duševní krizi. Zároveň ale spolu se svými rodinami a blízkými přibližují, co jim pomohlo a doteď pomáhá vést plnohodnotný život.

„Obdivuji naše hrdinky a hrdiny, kteří našli odvahu otevřeně vystoupit a promluvit o své bolesti, kterou si většina z nás umí jen stěží představit. Jsou inspirativní i v tom, že dokázali požádat o pomoc. To totiž není ve světě, kde je téma duševního zdraví běžně zpochybňováno nebo zlehčováno, vůbec lehké. Jejich příběhy potvrzují, že cesta ven možná je a že zásadní jsou dvě věci: podpora blízkých a odborná pomoc. Považuji za alarmující, že navzdory léta probíhajícím diskusím a volání odborníků se na ni čeká dlouhé měsíce. Právě na to se filmem také snažíme, nikoli poprvé, upozornit. Může se to týkat kdykoli kohokoli z nás nebo našich blízkých,“ vysvětluje kreativní producentka Rebeka Bartůňková. 

Dokumentární film otevírá téma duševního onemocnění očima těch, kteří jím sami prošli. Budoucí zdravotní sestra Karolína, hudebník Jakub, studentka Kristýna a bývalý učitel Michael otevřeně sdílí své osobní zkušenosti s psychickým onemocněním od prvních příznaků až po hledání pomoci a vykročení z nejtěžšího období. Kamera vstupuje i do jejich domovů a zachycuje je v situacích s blízkými lidmi, kteří je na jejich cestě doprovázejí.

Tisková zpráva

MAM Další zajímavé čtení

