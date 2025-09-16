Letní turistická sezóna přála menším lázním i horskému wellness

Většina českých lázeňských oblastí letos zažila úspěšnou letní sezónu, oproti loňsku také vzrostl zájem o wellness pobyty na horách. Vyplývá to z dat rezervačního portálu Spa.cz.
Trendem letošního léta se mezi Čechy stala dovolená v přírodě, ale zároveň v pohodlí. „Možná k tomu přispělo i chladnější počasí, kdy lidé hledali takové ubytování, kde najdou vyžití i v dešti. Každopádně můžeme jednoznačně říct, že vzestup zájmu o ubytování v lázních nebo v horských wellness je letos opravdu výrazný,“ říká Lukáš Václavek, marketingový ředitel Spa.cz.
S výjimkou Karlových Varů a Františkových Lázní vidíme pozitivní trend u všech českých lázeňských destinací. Dvojciferným tempem rostly zejména menší lokality – Poděbrady, Velké Losiny, Karlova Studánka, Jeseník, Teplice nebo Lázně Libverda.
Dramatický nárůst zájmu byl pak podle Spa.cz také o wellness pobyty na horách napříč celou republikou. Například Harrachov a Špindlerův mlýn vyrostly meziročně průměrně o 30 procent.
„Velkým skokem je i blízké zahraničí, zájem o pobyty v sousedních zemích u nás na portálu vyskočil o stovky procent. Tradičně oblíbené jsou slovenské hory a lázně, v posledních letech Češi objevují i kvalitní wellness a lázně v polském pohraničí. A my v posledních letech rozšiřujeme i nabídku z Balatonu a maďarských lázní, protože i tady vidíme mezi zákazníky rychle rostoucí zájem,“ doplňuje Václavek.
S poptávkou se zvedly i ceny. Průměrná cena wellness nebo lázeňského pobytu za osobu a noc se letos pohybuje kolem 2000 Kč, což je oproti loňsku nárůst o necelých 7 procent.