Jak zefektivnit inovační proces díky AI?

© iStock

  • Advertorial

AI se postupně stává součástí řady nástrojů a řešení. Ne každé použití AI ale vede k lepším rozhodnutím. Generické modely mohou být „černá skříňka“ – hrozí halucinace a přehlížení nuancí.

Co – nejen v inovačním procesu – funguje lépe? Začít u lidí a zjistit, jaké potřeby současné produkty nenaplňují. Umělá inteligence pak pomůže tato data rychle zanalyzovat a vygenerovat nápady na novinky. Klíčové je zachovat napojení na reálné zákazníky, aby byly inovace skutečně relevantní.

75 procent inovací selhává, protože nejsou propojené se spotřebiteli. Většina postrádá relevanci nutnou k tomu, aby spotřebitele přesvědčily opustit to, co už používají.

O 9 procent vyšší potenciál vyzkoušení mají koncepty vzniklé se zapojením spotřebitelů než ty, které vznikly pouze pomoci AI.

Jak na to? Příklad z bankovnictví

V Ipsos výzkumu mezi českou bankovní populací jsme lidi požádali, aby volně popsali, co jim v každodenním bankovnictví chybí, nebo co by si přáli zlepšit. AI tisíce otevřených odpovědí roztřídila a seskupila do témat. Identifikovali jsme přes 60 „unmet needs“ (nenaplněných potřeb) v této kategorii.

Jedna z výrazných položek byla potřeba lepšího dlouhodobého finančního plánování a větší jistoty do budoucna. Lidé chtějí jasné kroky k cílům (rezerva, bydlení, důchod) a průběžnou podporu, když se jejich situace změní – bez pocitu, že se rozhodují „naslepo“.

Další krok: Nápad, který potřebu řeší

Potřebu finančního plánování jsme „vrátili do stroje“. AI z ní vygenerovala 20 relevantních nápadů a pro každý spočítala orientační zásah. Nejvyšší skóre získala „Future‑Ready Savings App“ – aplikace, která propojuje všechny osobní finance a staví osobní, automatizovaný plán dlouhodobých cílů. Průběžně reaguje na změny výdajů i příjmů, takže drží uživatele na správné trase. Odhadovaný zásah: až 10 % bankovní populace v ČR.

Zkraťte inovační proces z měsíců na dny

Protože začínáme u spotřebitelů, dokážeme informace o reálných lidech propojit s každým nápadem. S pomocí AI tak lze připravit pracovní koncept i návrhy komunikační strategie: co říkat, čím to doložit a koho oslovit jako první (například pokud je potřeba častější u mladých rodin).

Právě tohle umí nástroj Ipsos InnoExplorer AI. Kombinuje AI s čerstvými spotřebitelskými daty relevantními pro danou kategorii a trh. Díky tomu převádíme potřeby lidí do konkrétních nápadů a pracovních konceptů rychle a spolehlivě. Co jinde trvá měsíce, zvládneme během několika dnů.

Picture of Anna Tvrská, Ipsos

Anna Tvrská, Ipsos

