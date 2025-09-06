Hvězda Hry o trůny našla novou velkou roli. Ztvární hlavní postavu v novém Tomb Raiderovi

Po měsících spekulací, že byl projekt na Amazonu zrušen, se nyní Tomb Raider pod kreativním dohledem Phoebe Waller-Bridge (Potvora) přece jen stává realitou.
Studio Amazon se v posledních letech nebojí velkých akvizic. Podobně jako Apple má společnost miliardáře Jeffa Bezose bezedné kapsy a obří ambice. Po koupi práv na Pána prstenů nebo sérii Jamese Bonda se tak streamovací platforma pustila také do herních vod, kde vedle chystaného God of War, Mass Effectu a taky Warhammeru už pár let vlastní práva i na dobrodružného Tomb Raidera.
Toho měla v nový seriál proměnit scenáristka a herečka Phoebe Waller-Bridge, známá především díky seriálům Potvora, Na mušce nebo filmovému Indiana Jonesovi a nástroji osudu. Jenže oznámení přišlo už na začátku roku 2023 a od té doby se projekt ne a ne odlepit od země, přičemž v posledních měsících dokonce internetem prosvištěly spekulace, že byl seriál zrušen. Tento týden však Amazon oficiálně potvrdil, že Tomb Raider má zelenou a že se seriál začne natáčet už v lednu příštího roku. A to není vše.
Nová Lara Croft už má tvář
Do hlavní role Lary Croft totiž byla obsazena hvězda Hry o trůny herečka Sophie Turner. Ta se od té doby objevila například v seriálech Schodiště nebo Josie či filmové sérii X-Men. Rozhodně se však nejedná o volbu, která by na papíře dávala vyloženě smysl – Turner není považována za velkou hvězdu, především ale vypadá úplně jinak než její herní předobraz i předchozí představitelky Lary. Tu v minulosti ztvárnily herečky Angelina Jolie nebo naposledy Alicia Vikander. Obsazení hlavní postavy tak na internetu pochopitelně budí rozpačité dojmy – a fakt, že se Waller-Bridge nezdá být zas tak velkou fanynkou her, u fanoušků také nebudí přílišné nadšení.
Jenže právě to nejspíš Amazon nyní vyřešil, díky čemuž mohl seriál konečně poslat do produkce. Ačkoliv Waller-Bridge zůstává u kormidla, nově obdrží dvě silné posily do týmu. Na pozici druhého showrunnera byl totiž dosazen scenárista Chad Hodge, o režii celého seriálu se pak postará zkušený Jonathan Van Tulleken, jenž si jméno udělal zejména na nedávném Šógunovi.
O příběhu každopádně zatím nic nevíme. Tedy ani to, jestli se bude jednat o zbrusu nový a originální děj, nebo jestli tvůrci budou vycházet z některé z her. Poslední filmová verze adaptovala začátek nejnovější a mezi hráči nejchválenější herní iterace.
Waller-Bridge je mezitím nadále smluvně zavázána Amazonu a díky lukrativní částce, za kterou byla dohoda v roce 2019 uzavřena, by pro studio měla produkovat nejen nové seriály, ale i filmy. Nutno však dodat, že doposud v rámci této spolupráce nespatřil světlo světa jediný projekt. Když na to byla naposledy šéfka Amazonu Jennifer Salke dotázána novináři, odpověděla ve smyslu, že ničeho rozhodně nelituje, a že smlouva pro autorku ikonické Potvory slouží především jako záruka, že neodejde jinam.