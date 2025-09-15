Haier se stává novým partnerem fotbalových klubů Liverpool FC a Paris Saint-Germain

Značka domácích spotřebičů Haier oznámila posun ve své globální sportovní strategii: na tři celé sezóny totiž uzavřela partnerství s evropskými fotbalovými giganty Liverpool FC a Paris Saint-Germain.
Podle firmy má tento krok otevřít fanouškům dveře k exkluzivním zážitkům a značce přinese významnou vizibilitu na globální scéně. Společně se stávajícím fotbalovým partnerstvím LALIGA, Liga Portugal, Královskou marockou fotbalovou federací a prodloužením spolupráce s tenisovou ATP Tour, včetně nejvýznamnějších grandslamových turnajů jako Roland-Garros nebo Australian Open, posiluje Haier svou globální sportovní strategii.
Lokální úroveň: Sparta Praha a Slovan Bratislava
Na lokální úrovni značka oznámila prodloužení sponzoringu dvou hokejových klubů HC Sparta Praha a HC Slovan Bratislava. V oblasti MDA, SDA, TV a AC se značka Haier angažuje v široké škále disciplín a sportovními partnerstvími podle ní rozšiřuje svou filozofii: být globální, inovativní, propojený a vysoce výkonný.
V rámci spolupráce bude Haier součástí vizibility na stadionech, v digitálním prostředí i v maloobchodních kanálech, ve spojení s hráči nabídne fanouškům exkluzivní zážitky a produkty, které se stanou přirozenou součástí každodenního života.
Partnerství s Liverpool FC a Paris Saint-Germain
„Jsme nadšeni, že můžeme naši sportovní marketingovou strategii posunout na vyšší úroveň prostřednictvím partnerství s Liverpool FC a Paris Saint-Germain – dvěma z nejvíce úspěšných šampionů ve světě fotbalu. Jejich neúnavná snaha o dokonalost a chuť se neustále posouvat kupředu jsou v souladu s podnikatelským DNA Haier a naším závazkem budovat skutečně globální značku. Prostřednictvím těchto partnerství chceme inspirovat, propojovat a vytvářet bohatší a zábavnější zážitky pro fanoušky i spotřebitele po celém světě. Velké týmy vítězí díky preciznosti, týmové práci a neustálému zlepšování. My naše produkty stavíme na stejných principech,” uvedl Haishan Liang, viceprezident představenstva a prezident Haier Group.
Partnerství, spolu se zástupci obou klubů, oficiálně oznámili na veletrhu IFA v Berlíně. „Haier je ambiciózní, inovativní a světově uznávaná značka a my ji moc rádi vítáme do rodiny LFC. Jako přední dodavatel domácích spotřebičů si Haier vybudoval pověst kvalitního a silného hráče po celém světě. Jeho globální dosah odpovídá rozsahu naší fanouškovské základny, a proto se těšíme, až toto partnerství ožije a přinese společné projekty,” říká Ben Latty, obchodní ředitel Liverpool Football Club.
„Těší nás, že můžeme přivítat Haier do rodiny Paris Saint-Germain. Jako lídr v prodeji domácích spotřebičů je Haier součástí každodenního života lidí. A i proto je toto partnerství jedinečnou příležitostí, jak přiblížit klub našim fanouškům po celém světě – ať už přímo na stadionu, nebo v pohodlí jejich domovů,” dodává Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer, Paris Saint-Germain.