Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

Haier se stává novým partnerem fotbalových klubů Liverpool FC a Paris Saint-Germain

© Haier Europe

Značka domácích spotřebičů Haier oznámila posun ve své globální sportovní strategii: na tři celé sezóny totiž uzavřela partnerství s evropskými fotbalovými giganty Liverpool FC a Paris Saint-Germain.

Podle firmy má tento krok otevřít  fanouškům dveře k exkluzivním zážitkům a značce přinese významnou vizibilitu na globální scéně. Společně se stávajícím fotbalovým partnerstvím LALIGA, Liga Portugal, Královskou marockou fotbalovou federací a prodloužením spolupráce s tenisovou ATP Tour, včetně nejvýznamnějších grandslamových turnajů jako Roland-Garros nebo Australian Open, posiluje Haier svou globální sportovní strategii.

Lokální úroveň: Sparta Praha a Slovan Bratislava

Na lokální úrovni značka oznámila prodloužení sponzoringu dvou hokejových klubů HC Sparta Praha a HC Slovan Bratislava.  V oblasti MDA, SDA, TV a AC se značka Haier angažuje v široké škále disciplín a sportovními partnerstvími podle ní rozšiřuje svou filozofii: být globální, inovativní, propojený a vysoce výkonný.

 V rámci spolupráce bude Haier součástí vizibility na stadionech, v digitálním prostředí i v maloobchodních kanálech, ve spojení s hráči nabídne fanouškům exkluzivní zážitky a produkty, které se stanou přirozenou součástí každodenního života.

Partnerství s Liverpool FC a Paris Saint-Germain

„Jsme nadšeni, že můžeme naši sportovní marketingovou strategii posunout na vyšší úroveň prostřednictvím partnerství s Liverpool FC a Paris Saint-Germain – dvěma z nejvíce úspěšných šampionů ve světě fotbalu. Jejich neúnavná snaha o dokonalost a chuť se neustále posouvat kupředu jsou v souladu s podnikatelským DNA Haier a naším závazkem budovat skutečně globální značku. Prostřednictvím těchto partnerství chceme inspirovat, propojovat a vytvářet bohatší a zábavnější zážitky pro fanoušky i spotřebitele po celém světě. Velké týmy vítězí díky preciznosti, týmové práci a neustálému zlepšování. My naše produkty stavíme na stejných principech,” uvedl Haishan Liang, viceprezident představenstva a prezident Haier Group.

Partnerství, spolu se zástupci obou klubů, oficiálně oznámili na veletrhu IFA v Berlíně. „Haier je ambiciózní, inovativní a světově uznávaná značka a my ji moc rádi vítáme do rodiny LFC. Jako přední dodavatel domácích spotřebičů si Haier vybudoval pověst kvalitního a silného hráče po celém světě. Jeho globální dosah odpovídá rozsahu naší fanouškovské základny, a proto se těšíme, až toto partnerství ožije a přinese společné projekty,” říká Ben Latty, obchodní ředitel Liverpool Football Club.

„Těší nás, že můžeme přivítat Haier do rodiny Paris Saint-Germain. Jako lídr v prodeji domácích spotřebičů je Haier součástí každodenního života lidí. A i proto je toto partnerství jedinečnou příležitostí, jak přiblížit klub našim fanouškům po celém světě – ať už přímo na stadionu, nebo v pohodlí jejich domovů,” dodává Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer, Paris Saint-Germain.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-37
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_SOME_800x1068_cover-2025-37
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability
Marketing umění
Zadavatelé a značky
Marketing jako most mezi umělcem a publikem: tři příběhy úspěšné strategie

MAM Exkluzivně v časopise

Nejnebezpěčnější dotyk
Média a trh
Roztomilý pavouk vs. nebezpečný klik 
Novináři pod palbou
Média a trh
Novináři pod palbou. Třetina čelí agresi, pomoci má nová platforma
Mark Gray
Komunita a lidé
Komunikace EU začíná u lidí, ne v Bruselu
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ