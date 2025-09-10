Démoni opět berou kina útokem. Nový díl ikonické hororové série přepisuje rekordy

Čtvrtý díl oblíbené hororové série V zajetí démonů s podtitulem Poslední rituály překonal očekávání a za premiérový víkend utržil celosvětově 194 milionů dolarů. Jedná se tak globálně o nejlepší hororový start všech dob.
Ve Spojených státech snímek také nestrádal, za první víkend tam vydělal 83 milionů dolarů, což mu stačilo na dosažení mety třetího nejúspěšnějšího hororového debutu za oběma filmovými adaptacemi TO od Stephena Kinga. Se 110 miliony ze zbytku světa je to pak nečekaně nejlepší start v rámci hororového žánru všech dob.
Tady nicméně chvála nekončí. Snímek režiséra Michaela Chavese se rovněž logicky stal nejúspěšnějším v rámci celé série – včetně spin-offů Annabelle nebo Sestry. Čtyřka by tak směle mohla útočit na 200 milionů dolarů jen z Ameriky a kolem 300 až 400 milionů ze zbytku světa. Půlmiliarda je ale takřka jistá, snímku totiž nebudou výrazně škodit ani slabší ohlasy, které ovšem v rámci žánru pořád vycházejí spíše jako nadprůměr.
Nikoli perfektní, ale dostačující
Na rozdíl od jiných chválených letošních hororů, jako Hodina zmizení nebo Hříšníci, se čtvrté V zajetí démonů netěší „fresh“ hodnocení na serveru Rotten Tomatoes. Po 147 recenzích má snímek v průměru jen 56 % pozitivních. U diváků je na tom ale o něco lépe, ti mu udělují 79 %. A dost podobně to vypadá i na tuzemské ČSFD.cz. Tam má v době vzniku tohoto článku film 72 %.
„Wilson a Farmiga zůstávají ztělesněním hereckých jistot a jsou schopni oživit i spekulativní duchovní dialog. Film však nepřináší žádná překvapení a nic nenasvědčuje tomu, že by o to stál, ani kdyby mohl,“ napsal Mike McCahill z Guardianu a udělil známku 2/5.
„Poslední Conjuring jsem viděl v IMAXu a bylo to fakt moc fajn. Je to trochu jiné než předchozí díly a za mě slušné zakončení série. Lekačky byly, husí kůže občas taky a nechápu hatery, kteří si představovali větší rozmáchlost nebo dojemnost,“ kontruje svými dojmy uživatel Česko-Slovenské filmové databáze JohnSmith a dává 4/5.
Konec série?
Ačkoliv to tedy po slabé, přesto však stále relativně výdělečné trojce vypadalo, že zájem o démony v této vymítačské sáze podle příběhů Eda a Lorraine Warrenových pomalu uvadá a že čtvrtý snímek z této série od producenta Jamese Wana bude poslední, v současnosti by asi producenti i studio Warner Bros. byli blázni, kdyby nechtěli pokračovat.
Možná přijde reboot, možná další spin-off, nebo třeba prequel, v nějaké formě ale bude série V zajetí démonů jednoznačně pokračovat dál. Vyloučený nemusí být ani návrat hlavních tváří Very Farmigy a Patricka Wilsona, který by ale vyšel studio nejspíš dost draze.
Pro studio Warner Bros. se každopádně jedná o osmý film, který se letos umístil na prvním místě žebříčku box office při svém premiérovém víkendu. A také sedmý film, který překročil hranici 40 milionů dolarů – což je něco, co se stalo vůbec poprvé v historii jakéhokoli studia. Společnost je nyní díky této šnůře úspěchů za rok 2025 s 3,77 miliardami celosvětově na prvním místě v domácím, zahraničním i globálním tržním podílu.