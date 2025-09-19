Zadavatelé a značky
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.

  • Téma čísla

Práce politických redaktorů, kteří chystají reportáže do vysílání, je zvlášť před volbami nesmírně náročná. Na nejdůležitější společenskou událost roku jsme se proto podívali očima „dělníků voleb“. Co se odehrává v zákulisí? A čím se letos budou televizní stanice snažit diváky zaujmout?

Článek vyšel ve vydání týdeníku Marketing & Media 38/2025.

Irena Krcháková

MAM Téma čísla

Dělníci voleb
Média a trh
Když boj politických stran skončí, začíná přetahovaná o diváky. A není prostor pro chyby.
Mikrotargeting
Kreativita a kampaně
Zaměřit a trefit cíl. Jak funguje politický mikrotargeting?
Cesta
Komunita a lidé
Na cestě za lepší ziskovostí: agenturní systémy jako nástroje pro zlepšení profitability

MAM Exkluzivně v časopise

Nejnebezpěčnější dotyk
Média a trh
Roztomilý pavouk vs. nebezpečný klik 
Novináři pod palbou
Média a trh
Novináři pod palbou. Třetina čelí agresi, pomoci má nová platforma
Mark Gray
Komunita a lidé
Komunikace EU začíná u lidí, ne v Bruselu
MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
mike_martin_zaraguza
Komunita a lidé
Boj o světové kreativní eso vyhrála Zaraguza. Její kreativu povede Mike Martin
Eva Holubová v tiktokové kampani pro Kaufland
Kreativita a kampaně
Kaufland bourá stereotypy. Na TikToku slaví úspěch s Evou Holubovou
Ogilvy PR vedení
Komunita a lidé
Nová etapa Ogilvy PR: Rambouska ve vedení posilují Kněžourová, Marek a Hadrbolcová
