Čtrnáct tematických debat, duely kandidátů na premiéra a Superdebata. Česká televize startuje své předvolební vysílání

© Česká televize

Česká televize na zpravodajském programu ČT24 v úterý zahájila rozsáhlý předvolební servis. Do říjnových voleb do Poslanecké sněmovny nabídne čtrnáct tematických debat, čtyři duely kandidátů na premiéra a závěrečnou Superdebatu.

V rámci předvolebního vysílání navíc v České televizi dostanou prostor i menší politická uskupení, a to v samotném formátu Politické spektrum. Televizní diskuse doplní i online obsah na webu ČT24, sociálních sítích i ve speciálních podcastových sériích

„Naší ambicí je nabídnout divákům co nejširší a zároveň přehledný prostor k orientaci v předvolební nabídce. Kromě živých televizních diskusí rozšiřujeme servis také na webu ČT24 a sociálních sítích, kde diváci naleznou kontext, analýzy a okamžité souvislosti,“ říká ředitel divize Zpravodajství a publicistika Petr Mrzena.

Tematické debaty se zaměří na oblasti veřejného života: od dopravy, bydlení a zdravotnictví přes školství, justici či vztahy s Evropskou unií, až po ekonomiku, obranu a zahraniční politiku. Jejich moderátory budou Jana Peroutková, Marcela Augustová, Daniel Takáč a Martin Řezníček. Předvolební debaty nabídne v úterky, středy a čtvrtky krátce po 20. hodině program ČT24.

Nedělní večery přinesou duely kandidátů na premiéra, v nichž se postupně utkají lídři osmi politických subjektů s nejvyšším volebním potenciálem, vycházející z celostátního sociologického průzkumu pro ČT. Tyto diskuse povede Jana Peroutková spolu s Martinem Řezníčkem.

Duel ČT24 uvede zpravodajská Čtyřiadvacítka po tři následující neděle od 22:00 hodin, poslední duel je pak plánovaný na pondělí 29. 9., rovněž od 22:00 hodin na ČT24. Vrcholem předvolebního vysílání pak bude 28. září Superdebata, která tradičně představí přímý střet nejsilnějších lídrů. Moderovat ji bude Marcela Augustová a odvysílá ji od 20:00 hodin ČT1 a ČT24.

Debaty pak doplní pořad Události, komentáře, který nabídne rozhovory s lídry všech subjektů. Vedle televizního vysílání připravuje Česká televize dosud nejrozsáhlejší digitální servis. Na webu ČT24 a sociálních sítích budou diváci moci sledovat nejen živé přenosy a aktuální analýzy, ale i interaktivní obsah, infografiky a speciální podcasty. Ty přinesou detailnější pohled na témata jednotlivých debat i širší kontext politického dění.

Součástí předvolebního vysílání budou mimo jiné čtyři vydání pořadu Politické spektrum, který dává prostor stranám, hnutím a koalicím umístěným v aktuálním volebním potenciálu na devátém až šestadvacátém místě. Politické spektrum uvádí program ČT24 každou sobotu od 6. září ve 14:05 hodin.

