Centrum Černý Most otevírá první pop-up obchod se ztracenými zásilkami

Od úterý 7. října do neděle 12. října otevře obchodní centrum Centrum Černý Most pop-up obchod se ztracenými zásilkami. Během šesti dnů se má na místě prodat až 10 tun ztracených zásilek s „tajemným obsahem“.
Koncept sklidil úspěch v několika evropských metropolích, a to v Paříži, Římě, Madridu, Vídni, Amsterdamu, Kodani, Stockholmu nebo Berlíně. Nyní se Centrum Černý Most pokusí trend zavést i v Praze. Princip je prostý – návštěvník si naslepo koupí balíček, ve kterém může najít například nový mobil, oblečení, hodinky či kosmetiku nebo domácí spotřebiče. Koncept za hranicemi osvědčeného pop-up prodeje ztracených balíčků přináší do Prahy francouzský start-up King Colis.
Balíčky se prodávají podle váhy za ceny ve dvou kategoriích – standardní a prémiové. Standardní balíčky stojí 50 Kč za 100 gramů, prémiové 75 Kč za 100 gramů. Zákazníci budou mít na výběr 10 minut, během kterých si mohou nabrat libovolný počet balíčků – otevřít je ale smí až po zaplacení.
„Je to vždycky zábava a napětí – nikdy nevíte, co rozbalíte. Někdy se uvnitř skrývá skutečný poklad. Ve Francii jeden zákazník objevil zlatou cihličku, v Itálii zas někdo našel použitý Rolex. Myslím, že i v Praze bude zájem obrovský, jako všude jinde. Množství balíčků je ale omezené,“ říká Killian Denis, spoluzakladatel a CEO King Colis.
Online objednávek se po celé Evropě ročně ztratí okolo milionu, nejčastěji kvůli špatně uvedené adrese. Po vrácení peněz zákazníkům byly tyto zásilky dříve likvidovány. Od roku 2023 ale start-up King Colis tyto ztracené balíčky vykupuje a dává jim druhý život – prodává je na svém webu nebo v pop-up prodejnách v obchodních centrech po celé Evropě.