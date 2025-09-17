Zadavatelé a značky
Barletta představuje první české studio pro generativní AI produkci

© Barletta

Produkční společnost Barletta otevírá Barletta AI Studio – první české studio specializované na audiovizuální tvorbu s využitím generativní umělé inteligence. AI Studio má kombinovat filmové řemeslo s nejmodernějšími nástroji syntetické tvorby obrazu a zvuku, multimodálních AI modelů a procedurální postprodukce.

Barletta AI Studio má podle společnosti přinést klientům i divákům produkci, která překračuje hranice tradičního natáčení a otevírá prostor pro zcela nové a zároveň méně nákladné způsoby vyprávění. „Nemáme obavu, že by AI potlačilo kreativitu, naopak se už nějaký čas zabýváme přirozenou implementací nových nástrojů, které mohou naši tvorbu posunout dál,“ říká Matěj Chlupáček, režisér a producent.

Nové studio uvnitř Barletty vede Filip Racek. „AI pro nás znamená mít k dispozici celý virtuální filmový štáb, herce i postprodukční studio díky kombinaci několika nástrojů a samozřejmě odpovídajících schopností lidí, kteří je ovládají. Umělou inteligenci neberu jako konec kreativity, ale přesně naopak jako začátek úplně nové úrovně kreativního přemýšlení a hlavně zpracování – protože jedinou hranicí teď zůstává naše vlastní představivost,“ popisuje Racek, nový Creative Director Barletta AI svou vizi integrace umělé inteligence do tradiční audiovizuální tvorby. 

Na celém projektu úzce spolupracuje také jádro Barletty – Matěj Chlupáček, Maja Hamplová a Tom Hodboď.

Barletta je česká produkční společnost zaměřená na tvorbu hraných i animovaných filmů a seriálů, často realizovaných v mezinárodních koprodukcích. Kromě filmové a seriálové tvorby se Barletta věnuje také produkci reklamních kampaní a brandových projektů pro evropské i světové značky.

Barletta se podílela například na oceňovaných filmech Život k sežrání, Úsvit, Polednice, seriálech Dcera národa, To se vysvětlí, soudruzi!, Iveta, dokumentech Karlos, Moje nová tvář a nebo na hudebních videoklipech a reklamách.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

