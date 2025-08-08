Zrádci ovládnou podzimní vysílání na Primě. Inzerenti se perou o místo

Televize Prima představila první část svého podzimního programu. Sázet bude na velké formáty i tradiční rodinné seriály. Na obrazovkách budou pokračovat Kamarádi a vrátí se Zdeněk Pohlreich se svojí kuchařskou show.
Hitem podzimního vysílání se má stát temný rodinný seriál Polabí a ještě temnější Zrádci. Generální ředitel Marek Singer mluví o druhé řadě reality show jako o „multimediálním zážitku“.
Televizi Prima dle vašich slov čeká zásadní transformace. Doslova jste řekl, že barák sice zůstane zvenku stejný, ale uvnitř bude všechno jinak. Co jste tím myslel?
To se dnes asi týká každého mediálního domu. My máme televizi, video, rozhlas, rádio, podcasty, online debaty, CNN a tak dále. A náš úkol je, tohle všechno vytěžit na základě nových technologií a udělat dohromady nový produkt, protože jenom na programové reklamě se nebude dát dál prosperovat. Mým úkolem na další rok je, jak můžu nastavit fungování firmy, abychom to všechno dokázali propojit. Nechceme nabízet pouze obsah, ale komplexní zážitek. Zrádci jsou dobrý příklad.
Jak tedy bude vypadat nová série Zrádců? Prima slibuje multižánrový formát.
Nová série se má stát naší vlajkovou lodí pro mladé a středně staré diváky. A opravdu chceme jít do multižánrového formátu, nabídnout všechno, co máme k dispozici. Diváci si psali o to, že chtějí vědět, co ti vypadlí. Dobře, dostanou aftershow po každém díle. Budou taky projekce a besedy. Poslední díl minulé série jsme udělali v Cinestaru, teď pozveme fanoušky do kina na každý díl. Plánujeme taky exkluzivní event, na který hradní pán dorazí na koni. Bude taky série podcastů, ať už s vypadlými hráči, s tvůrci nebo účastníky první řady.
Třeba u Zrádců máme naprostý přetlak sponzorů, kteří chtějí být jakoukoliv formou u toho obsahu. Jsou to firmy a produkty, které jsou určené pro mladší diváky. A teď je to na nás a na naší kreativitě, jak je do toho vysílání dostat, aby to nebylo trapný, protože nechcete každou vteřinu koukat na product placement. Naším úkolem je to vymyslet, aby to fungovalo, abychom to mohli zmonetizovat a zároveň to zůstalo dobrý.
Na jednu stranu nabízíte multimediální obsah a na tu druhou zůstáváte klasickou televizí. Na které publikum se chcete primárně zaměřit?
Kdybych řekl, že jsme pořád jenom televize, jakože už nejsme, tak televize z podstaty věci cílí na střední a starší generace. Tím, že máme i online a výhody těch multiformátů jako jsou třeba Zrádci, tak si můžeme dovolit zasáhnout i na mladší publikum. Pokud oni nechtějí sedět u televize, tak my musíme jít za nimi. I to je důvod, proč do budoucna plánujeme podobné formáty jako Zrádci.
Pro mladší Zrádci. A pro starší televizní diváky máte připravený jaký program?
Máme pro ně nachystané Polabí. Zrádci jsou totiž pro většinu starších občanů příliš temní, příliš drsní. Naproti tomu Polabí je vážně hezké, je to dobře řemeslně udělaný seriál. Tentokrát jsme ale šli trochu dál. Zastavili jsme ten vláček, který všichni znají: Slunečná, Zoo a Kamarádi, ti se přesunuli na jiný den a nám se uvolnil prostor pro trochu jiný žánr, řekl bych víc dramatickému, i když Polabí zůstává především rodinný seriál.
V tomto směru vás čeká tradiční souboj s konkurencí.
Je to vždycky souboj proti sobě. Myslím, že minimálně z naší strany to bude velmi kvalitní souboj. My máme nový seriál, oni mají nový seriál. Uvidíme, divák rozhodne. Jestli si Polabí najde dost diváků nebo víc diváků než jiné formáty, to je souhra spousty dalších faktorů. Vždycky ale rozhoduje ten, kdo u té televize sedí.