Těžká rána pro Netflix. Tvůrci Stranger Things odchází, ohrozí to budoucnost franšízy?

Hollywood opět hodlá vsadit bank na tvůrce jednoho hitu. Dopadne to tentokrát lépe, než jak bývá zvykem?
Studio Paramount se díky fúzi se společností Skydance movitého Davida Ellisona přes noc stalo jedním z nejvýznamnějších hráčů v Hollywoodu. Domov takových značek, jako je Top Gun, Mission: Impossible, Star Trek, Transformers nebo World War Z, chce s velkými penězi v zádech zvýšit svoji roční kadenci filmů z nějakých jedenácti na patnáct a časem až dvacet. To ale zároveň znamená, že musí začít lákat ambiciózní filmaře.
Sázka na velká jména
Prozatím má Paramount k ruce navrátivšího se J. J. Abramse, aby pomohl oživit filmové Star Treky, a experta přes exploze Michaela Baye, aby doručil novou éru transformeřích filmů. Do této společnosti se teď čerstvě přidali také bratři Dufferové, tvůrci veleúspěšného seriálu Stranger Things, jednoho z největších hitů Netflixu vůbec.
Ti podle serveru Variety podepsali novou lukrativní smlouvu na čtyři roky, a na jejím základě opustí Netflix v dubnu roku 2026. „Jsme nadšení, že se můžeme připojit k rodině Paramountu,“ uvedli v prohlášení. „Být součástí této mise není jen vzrušující – je to splnění celoživotního snu. A dělat to ve studiu s tak bohatou hollywoodskou tradicí je privilegium, které nebereme na lehkou váhu.“
Celý deal samozřejmě nebyl levný, tyto exkluzivní smlouvy mohou vystoupat až k miliardám dolarů v rámci několika let. Nejenže se tak bratrská dvojice znovu shledá s producentkou Cindy Holland, novou šéfkou streamovací divize Paramountu (dříve stála právě u zrodu Stranger Things na Netflixu), tvůrcům to také otevře dveře k celovečerní tvorbě.
Netflix vs. kina
Právě to se zdá být pro Duffery klíčovým důvodem, proč opouští velice lukrativní domov Netflixu. Ten jinak bude franšízu Stranger Things pochopitelně rozvíjet i po skončení letošní páté a poslední série hlavního seriálu – řada věcí už je ostatně buď v postprodukci, produkci, nebo fázi plánování, na což Dufferové stále dohlíží.
Jenže Netflix až na výjimky (jako například letošní Frankenstein) tvůrcům zarytě odmítá poskytovat kinopremiéry, což podle mnohých instantně znevažuje hodnotu konkrétních filmů. A byť by si Duffeři jistě také zvládli vydobýt výjimku, proč o tom složitě jednat se společností, která proti kinopremiérám aktivně bojuje, když mají možnost jít někam, kde na tom celý byznys stojí.
Úspěch mimo Stranger Things?
Zbývá tak de facto jediná otázka. Jestli Matt a Ross Dufferové ustojí tlak mimo bezpečné vody Netflixu a jejich letité značky a dokážou doručit studiu další hity. Coby režiséři mají za sebou pouze jeden film, malý indie horor Strach z nákazy z roku 2015, který získal tehdy solidní recenze, ale mimo to se do paměti více nezaryl. Mají v rukávu další silné náměty? To asi ukáže až čas, pro srovnání s obdobnými přesuny ale nemusíme chodit až tak daleko.
Začít můžeme třeba s tvůrci populárního seriálu Hra o trůny, Davidem Benioffem a D. B. Weissem. Ti začali ještě před koncem jejich fantasy ságy velmi pospíchat, aby s ní byli co nejdříve hotoví, protože se jim dostalo nabídky připravit rovnou celou vlastní Star Wars trilogii. Jenže po špatně přijaté osmé sérii seriálu a také mizerných výsledcích posledních Star Wars filmů z těchto plánů sešlo.
Pro HBO pak zkusili ještě přijít s novým ambiciózním projektem o alternativní historii, kde Konfederace neprohrála v občanské válce a otroctví v USA tak bylo stále legální. Asi nemusím vysvětlovat, proč tento projekt také nevyšel. Až loni tak na Netflixu měla premiéru jejich odvážná adaptace slavného sci-fi románu Problém tří těles – pakliže jste ale o seriálu doteď neslyšeli, nebojte, nejste sami. Sice se dočkal obnovení pro druhou sérii, ta by ale zároveň měla být poslední, což jistě nebyl původní plán při výběru této látky.
Zmínit ale můžeme například i režiséry posledních Avengers: Endgame. Anthony a Joe Russo natočili několik velice úspěšných marvelovek, pak si ale řekli, že zkusí štěstí mimo Marvel, jenom aby nejprve narazili u Netflixu s adaptací špionážní série The Grey Man, posléze vyprodukovali seriál Citadela pro Amazon, který ale rovněž stanici příliš radosti neudělal, zejména v kontextu ceny/výkon. No a následně znova obrali Netflix o nějakých 300 milionů dolarů za produkci filmu The Electic State – jednoho z nejdražších filmů všech dob – jenom aby měl v letošním roce premiéru, sklidil prachbídné recenze a do týdne se na něj zapomnělo. Nyní jsou tak Russoové zpátky u Marvelu, kde točí další díl Avengers.
Vrátí se za pár let podobně Dufferové ke Stranger Things? V Hollywoodu je možné všechno. Nyní ale mají perfektní příležitost ukázat, že jejich kreativita přesahuje hranice jednoho úspěšného seriálu. Uvidíme, jak s ní naloží. Mezitím na Netflix 26. listopadu letošního roku dorazí první část páté řady Stranger Things. Na zbylé epizody se pak diváci mohou těšit na Vánoce.