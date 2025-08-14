Zadavatelé a značky
Televizní noviny TV Nova mají novou vizuální identitu

Nová grafika Televizních novin

© Tv Nova

Televizní noviny, nejsledovanější zpravodajská relace v zemi, představují novou vizuální identitu. Jejím základem je ještě více zjednodušené a očištěné logo. Stejným směrem se vydají i ostatní grafické elementy, na které je divák v tomto pořadu zvyklý. Na vše se diváci mohou těšit už 31. srpna. 

„Víme, že pro našeho diváka je klíčové vizuální sdělení, tedy to, co na obrazovce vidí. Proto jsme se rozhodli, že všechny používané prvky jako například informační lišty ještě očešeme,“ říká Kamil Houska, ředitel zpravodajství TV Nova

Nové logo Televizních novin

Úpravu připravoval interní kreativní tým pod vedením Petra Závorky, který má zpravodajské grafiky na starosti.

„Novinky chceme představit v Televizních novinách v neděli 31. srpna 2025. Právě od tohoto data pojedou v nové grafice večerní zprávy, od pondělí pak také dopolední, odpolední a ostatní formáty. Bude také nová znělka a změnu chystáme i u grafiky na webu,“ okomentoval změny pro Marketing & Media ředitel zpravodajství TV Nova Kamil Houska. „Nejde o žádnou revoluci, chceme, aby nový vizuál hlavně působil čistě a přehledně. Za poslední rok jsme postupně ubrali lišty a zvýrazněné plochy. Jsme přesvědčení, že samotný obsah, respektive video, je králem všeho. Nechceme lidem odvádět pozornost. Náš cíl je, aby tam ty výrazné prvky byly, jen když mají lidem co říct, takže s nimi budeme šetřit.“

Picture of Redakce MAM

Redakce MAM

