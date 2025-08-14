Ředitel vývoje obsahu TV Nova Michal Reitler: V seriálech chceme otevírat kontroverzní témata

Podzimní schéma největších televizních stanic dostává stále jasnější obrysy. Po skupině Prima představila lákadla také Nova, která si vedle hlavní stanice hodně slibuje také od videotéky Oneplay.
Diváci se mohou těšit na další díly dlouholetých seriálů, jako je Ulice, ale také na úplné novinky, například Bratři a sestry od hitmakerů Mirky Zlatníkové a Radka Bajgara.
„Myslím, že letošní podzim bude v lecčems překvapivý, zejména v tom, jaká témata otvíráme,“ říká k podzimním novinkám ředitel vývoje obsahu Michal Reitler.
Od jakých pořadů čekáte překvapivé reakce diváků?
Mám na mysli například doku-sérii Sperminátoři, která už teď budí poměrně velké vášně – jestli máme za potřebí takový projekt dělat a proč otevíráme zrovna takové téma. No z mého pohledu je to téma, které se týká obrovského množství lidí. Chcete-li jako žena počít a nemáte s kým, tak máte jedinou možnost, a to je anonymní dárce. Ale když chcete vědět, kdo je otec vašeho dítěte, tak jdete touto cestou – čili seznámíte se a je to. A to je podle mě něco, o čem máme ve společnosti mluvit.
Proč jste se rozhodli otevírat tak kontroverzní témata?
Náš přístup je takový, že ve chvíli, kdy to téma lidi řeší a bojí se toho, tak je dobré ho otevřít. A třeba právě v bezpečí televizního prostoru a na osudech jiných postav vidět rizika, která to sebou nese.
To je mimochodem příklad i další podzimní novinky: seriálu Bratři a sestry. Představte si situaci, kdy si 25letá dívka udělá testy DNA a zjistí, že má dva sourozence ve stejném městě, ve kterém žije. A začne to zkoumat a přemýšlí, jestli to má doma otevírat, protože žije ve šťastné a funkční rodině a do teď tam byla šťastná. Má se svým nejbližším okolím toto tajemství sdílet? A toto je něco, co mám pocit, že se do roka v naší zemi stane.
BRATŘI A SESTRY
Rodinný seriál zavede diváky na malé město, které se otřese v základech po sérii nečekaných odhalení. Stará tajemství vyplouvají na povrch a zahýbou osudy hned několika rodin.
Režie: Mirka Zlatníková, Radek Bajgar
Hrají: M. Jindrová, B. Černá, F. Beleš, V. Žilková, D. Matásek
Premiéra: od 26. srpna 2025
Sperminátoři a Bratři a sestry jen některé z podzimních novinek. Co dalšího chystáte?
Rád bych vypíchl, že se na obrazovky vrací Kriminálka Anděl. V těch návratech vždycky stojíme o to, aby nabídly víc, než co bylo doposud. Protože diváci kriminálek jsou extrémně nároční. Jsou naučení dostávat dobré vyšetřování. Policejní tým, který je sehraný, kauzy, které jsou složité, to se Kriminálce Anděl daří. Teď bude dokonce posílená o Jirku Dvořáka, což je fantastické, a Martu Dancingerovou, jejíž postava přichází z hospodářské kriminálky. A mezi těmi, kdo ví, jak funguje policie, tak Marta to jako policistka z hospodářské kriminálky nebude mít na vraždách snadné.
Co je podle vás highlightem letošního podzimu? Respektive jinak – co vy jako ředitel obsahu doporučíte divákům?
Já doporučuji neminout první komediální true crime, který jsme udělali pro Oneplay. Jmenuje se to Štěstíčku naproti. Je to komediální seriál o fotbalové korupci z konce 90. let. A jedna z postav, která vlastní klub nebo ho spíš řídí, tam říká, že se nechce dožít okamžiku, kdy půjde na zápas a nebude vědět, jak dopadne. Na to se já těším, protože jsme fotbalový národ. Zároveň ve fotbale se hraje o fair play. A když není ve fotbale fair play, tak to není zábava a nedá se s tím existovat.
Jsem rád, že dáme divákům opravdový true crime, ve kterém ale nikdo není zabitý a kde nejsou pozůstalí. My bojujeme o duši českého fotbalu, o duši fotbalistů, o duši dětí, kteří chodí do přípravek.
ŠTĚSTÍČKU NAPROTI
Na brněnskou expozituru protikorupční policejní jednotky přichází nový vyšetřovatel Marek (Václav Neužil). Na stole mu okamžitě přistane nikým nechtěná „popelka“ – případ drobného úplatkářství v nižší fotbalové soutěži. K tomu navíc vyfasuje dva svérázné operativce.
Režie: Marek Najbrt
Hrají: V. Neužil ml., M. Daniel, D. Barešová, P. Řezníček, J. Vyorálek, V. Kopta, T. Pauhofová
Televize Nova a Oneplay se můžou chlubit tituly, které jsou oceňované jak veřejností, tak profesionály. Mluvíme tady o Metodě Markovič – Hojer, Král Šumavy, Sex o’clock a tak dále. Máte i tentokrát nějaké želízko v ohni?
Já tak trochu doufám, že generujeme nebo vyvíjíme nadprůměrné věci. A jestli se teď bavíme třeba o Českých lvech, tak tam vždycky záleží, co akademici preferují. Teď v září se ale budeme účastnit mezinárodního festivalu Serial Killer. Hlásíme se do soutěže hned se čtyřmi tituly.
Tyto festivaly mají pro nás hodnotu také v tom, že seriály jako první představíme jejich divákům, tedy poučeným divákům, kteří jsou zvyklí si vybírat. No a ti jsou velmi kritičtí, věřte mi. Z tohoto hlediska si myslím, že máme celkem šanci.
Nebuďte tajnůstkář a prozraďte, co podrobíte zkoušce „profesionálních“ diváků?
Budeme tam dávat čerstvě dodělanou sérii Moniová a také Metodu Markovič – Straka. Dále tam chceme uvést Štěstíčku naproti. A nakonec ještě zcela mimořádnou komedii od Natalie Kocábové, Pád domu Kollerů.
Michal Reitler – ředitel vývoje obsahu
Michal Reitler nastoupil na pozici ředitele vývoje obsahu TV Nova v listopadu 2021. Za sebou má mnoho úspěšných projektů pro televizi Prima a Českou televizi, kde zastával mimo jiné pozici kreativního producenta.