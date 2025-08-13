Příjmy PR agentur nadále rostou. Větší roli hraje umělá inteligence i placený obsah

Trh public relations v Česku pokračuje v růstovém trendu. Průměrné příjmy agentur se loni meziročně zvýšily a 43 procent z nich očekává, že se situace na trhu v roce 2025 dále zlepší. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Asociace public relations (APRA), který realizovala agentura NMS Market Research.
Rok 2024 přinesl agenturám znatelný příjmový růst. Průměrný billing vzrostl o čtyři procenta (z 63 na 65 milionů korun), income fee se navýšil dokonce o plných dvanáct procent (z 36 na 40 milionů korun).
Rostou příjmy, ale i náklady
Celkem 78 procent agentur uvádí, že jim v roce 2024 vzrostl income fee, nejčastěji o méně než deset procent, což je o 18 procentních bodů více než v roce 2023 (60 procent). Stejně jako loni ale pokračuje i růst nákladů. Meziroční zvýšení výdajů hlásí 83 procent agentur, přičemž 35 procent z nich zaznamenalo nárůst dokonce o více než deset procent.
Největší nákladovou položkou zůstávají zaměstnanci, kteří tvoří 68 procent celkových nákladů agentur. Mzdy v PR sektoru podle průzkumu porostou i v roce 2025, ale jen mírně. Pětašedesát procent agentur očekává nárůst maximálně do deseti procent.
„Náklady rostou napříč celým oborem, a to především v personální oblasti. Pozitivním aspektem je, že si agentury stále mohou dovolit zvyšovat ceny svých služeb, i když tempo zdražování zpomaluje. Díky tomu mohou své lidi lidé zaplatit a snížit tak fluktuaci zaměstnanců,“ říká Radek Maršík, předseda výkonné rady APRA.
Udržení talentů zůstává výzvou
Fluktuace zaměstnanců se v roce 2024 mírně snížila, přesto zůstává problémem pro 57 procent agentur. Tradičně nejčastěji odcházejí pracovníci na pozici Account Executive. Celkově z agentur loni odešlo devět procent zaměstnanců.
Jedním z pozitivních trendů, které průzkum odhalil, je rostoucí zájem o práci v PR agenturách. Zatímco ještě v roce 2021 se 42 procent agentur potýkalo s poklesem poptávky zájemců o práci, v roce 2024 to bylo pouze třináct procent. Naopak 39 procent agentur loni zaznamenalo zvýšený zájem o práci v agentuře (17 procent dokonce výrazný nárůst). Největší výzvou do budoucna bude podle agentur udržení klíčových talentů a rozvíjení juniorů a mid-level zaměstnanců.
Více AI a placeného obsahu
Pro rok 2025 agentury nejčastěji očekávají další rozvoj využívání nástrojů umělé inteligence (83 procent) a nárůst významu placeného obsahu (70 procent). V případě AI však dochází k poklesu oproti předchozímu roku, kdy s tímto trendem počítalo 96 procent respondentů.
Umělá inteligence se v oblasti PR nejčastěji používá při analýze dat a reportingu (87 procent), dále pak v kreativní tvorbě obsahu (65 procent). Naopak boom zakázek v oblasti udržitelnosti se vyčerpal. Toto téma se již stalo standardem, nikoliv trendem.
„PR agentury se učí pracovat s umělou inteligencí jako s běžnou součástí workflow. Věřím a zároveň i předpokládám, že budoucnost bude o efektivním spojení technologie s lidskou kreativitou a strategickým myšlením,“ říká člen výkonné rady APRA Petr Lesenský.
Sociální média a influenceři na vzestupu
Z aktuálního průzkumu mezi českými PR agenturami vyplývá, že pro rok 2025 očekávají agentury nejvýraznější nárůst poptávky v oblasti správy sociálních médií, influencer marketingu a content marketingu, a to ve všech případech shodně 43 procent.
Z hlediska objemu zakázek však nadále dominují tradičně silné segmenty, především finanční sektor (17 procent) a oblast průmyslu v kombinaci s energetikou (15 procent), které si udržují stabilní zájem klientů napříč trhem.
O průzkumu
Průzkum realizovala společnost NMS Market Research pro Asociaci public relations (APRA). Sběr dat probíhal online mezi 3. 6. a 10. 7. 2025 mezi členskými agenturami APRA. Celkem se zapojilo 23 agentur.