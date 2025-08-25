Netflix slaví novou globální senzaci. Fenomén K-pop ovládl i kina

Po úspěchu na streamovací službě se animovaný hudební hit vydal dobývat americká kina. Za první víkend snímek K-Pop: Lovkyně démonů utržil 18 milionů dolarů a nečekaně tak přejel veškerou hollywoodskou konkurenci.
Léto se pomalu, ale jistě chýlí ke konci a soudě dle box office výsledků většiny prázdninových blockbusterů je patrné, že letošní sezónu si Hollywood za rámeček jen tak nedá. Slaví naopak těžce originální náměty, horory a nyní dokonce čerstvě i jeden Netflix hit vycházející z hudebního fenoménu K-pop (původem jihokorejský žánr kombinující elementy taneční hudby, popu, elektropopu, hip hopu a současného r’n’b).
Jak Netflix k senzaci přišel
Novinka K-pop: Lovkyně démonů se od své premiéry v druhé polovině června zvládla postupně vyhoupnout na přední příčky sledovanosti na Netflixu, kde se v zásadě drží dodnes s tím, že v řadě zemí je stále na druhém nebo dokonce prvním místě. V České republice film strávil většinu uplynulého týdne na druhém místě hned za Vyšehradem Dvje, až o víkendu jej pak předběhla ještě německá romantická novinka Chci jenom tebe.
Snímek režisérů Chrise Appelhanse a Maggie Kang vypráví o fiktivní dívčí K-pop skupině, která ve volném čase používá své superschopnosti k boji proti démonům. Když se však objeví konkurenční chlapecká K-pop skupina, ocitnou se v ohrožení nejen dívky a jejich fanoušci, ale rázem celý svět.
Zdánlivě jednoduchá premisa se překvapivě setkala s velice pozitivními ohlasy. Na agregátoru Rotten Tomatoes má film 97 % kladných recenzí a 91 % v hodnocení od diváků. Pozitivní reakce ale sklízí i v České republice, na tuzemské ČSFD.cz má v době psaní 79 %. „Nařachanější animák už nejspíš letos neuvidím. Cool hrdinky, kulervoucí songy, úžasně chytlavé zpracování, a navíc i tuna emocí a napětí,“ píše například uživatel Davies182.
Nové éra releasování?
Při takovém úspěchu každopádně není divu, že se Netflix rozhodl celého fenoménu využít a poslal snímek dodatečně ještě do omezeného počtu kin – zatím pouze ve Spojených státech. Streamovací gigant – respektive jeho šéf Ted Sarandos – se nijak netají tím, že kina považuje za zastaralý koncept. Tím pochopitelně v komunitě provozovatelů a fanoušků kin nevzbudil příliš velké sympatie, přesto se ale čas od času Netflix s kiny domluví a vybrané tituly v nich uvede. V tomto případě se ale jedná o výjimečnou situaci, kdy do nich film zamířil až několik měsíců poté, co už jej diváci měli šanci zhlédnout doma.
Výsledek? Obří úspěch, se kterým nikdo až do poslední chvíle nepočítal. Snímek se zcela vyhnul predikcím, do většiny box office reportů byl vlastně zařazen až v posledních hodinách poté, co byla zveřejněna oficiální čísla. Za „premiérový“ víkend tak Lovkyně démonů utržily ve Státech 18 milionů dolarů a s přehledem ovládly americký žebříček návštěvnosti.
Netflix produkce tím v zásadě smetla veškerou konkurenci – od novinek jako nová detektivka Vočky Honey Ethana Coena nebo thriller Eden s Anou de Armas, Sydney Sweney a Judem Lawem, až po starší tituly, z nichž se daří držet krok s novinkami jen Hodině zmizení (úspěšný horor si připsal dalších 15 milionů z USA a 13 ze zbytku světa, takže slaví už 115 milionů dolarů) a Mezi námi děvčaty 2 (pokračování kultovní rodinné komedie s Lindsay Lohan přepočítává po tomto víkendu již 113 milionů dolarů celosvětově).
Přestože tedy Netflix odmítá tradiční kino-model a tvůrce tlačí do premiéry na streamu, možná se tady rodí nový trend pozdního nasazování do kin v případech, kdy je o film extrémní zájem.
K-Pop táhne
Na závěr je však nutno dodat, že úspěch Lovkyní démonů by Hollywood neměl až tak překvapovat. Od svého uvedení 20. června ovládly obě fiktivní kapely, které se v příběhu objevují, globální hudební žebříčky a překonaly dokonce i K-popové velikány jako BTS a Blackpink. Sedm skladeb ze soundtracku k filmu se nyní nachází v žebříčku Billboard Hot 100. Jejich písně se vyšplhaly i na vrchol amerického žebříčku Spotify, kde obsadily první a druhé místo.
Je tak celkem zřejmé, že za úspěchem celého snímku stojí hlavně jeho hudba. Režisérka Maggie Kang ostatně přiznává, že inspirací pro film jí byly kapely, které poslouchala a uctívala během dospívání. Pro Netflix je to nicméně další potvrzení, že tvorba, pocházející z Jižní Koreji jako Hra na oliheň nebo jen inspirovaná tamními trendy jako právě K-pop: Lovkyně démonů, může často zasáhnout celý svět. A je tak možná nejvyšší čas, aby se Hollywood začal přizpůsobovat.