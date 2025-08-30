Zadavatelé a značky
Nejdražší seriálová investice Primy selhala. Prázdninovou sledovanost ovládly reprízy oblíbené kriminálky

© Repro TV Prima

  Doporučujeme

Měl to být největší projekt Primy z podzimní nabídky, premiéra nové Zoo ale dopadla spíš fiaskem. Jak se v předposledním srpnovém týdnu dařilo zbytku televizního pole?

Ačkoliv se zkraje roku vedení televize Prima dmulo pýchou, jak moc investovalo do návratu oblíbeného televizního seriálu ZOO Nové začátky, po letní pauze je patrné, že zájem o tento program u diváků jednoduše není. Už v první polovině roku se sledovanost pohybovala pouze okolo 450 tisíc diváků, později klesla dokonce až k hranici 300 tisíc, což je výrazně za očekáváními, které Prima od takto nákladného projektu pravděpodobně měla. Nové epizody jsou na tom ale ještě daleko hůř.

První díl po letní přestávce totiž sledovalo jen 192 tisíc lidí. Jak uvádí server Kinobox.cz, další díly si nějaké ty diváky přece jen získaly zpět, když se sledovanost vyšplhala na 260 tisíc. V tuto chvíli je ale patrné, že kombinace letních prázdnin a seriálu, jehož první série sklízela převážně negativní ohlasy, zkrátka nedopadla úplně nejlíp. A vedení televize tak možná do budoucna bude muset strategii svých investic ještě mírně přehodnotit.

Konec léta ve znamení krimi

Čemu se naopak dařilo až nezvykle dobře, jsou reprízy kriminálky Policie Modrava. Předposlední srpnový týden si totiž seriál naladilo 1,035 milionu lidí. Na několikátou reprízu se jedná o mimořádně dobrý výkon, na který nedělní konkurence zkrátka nenašla odpověď. Na druhém místě sledovanosti za tentýž týden skončilo pro změnu opakování Kriminálky Anděl s 623 tisíci fanoušky. Třetí místo pak patří pořadu Výborná SHOW s 334 tisíci diváky. Příznivci žánru krimi naštěstí nemusí mít obavy, Policii Modravu už brzy na jejím slotu totiž nahradí druhá řada populární a velice úspěšné krimi Metoda Markovič.

Pokud se ještě jednou ohlédneme za prázdninami, zajímavý pokles zastihl také nekonečný seriál Ulice. Ačkoliv se stálici na televizních obrazovkách dařilo v uplynulých měsících držet sledovanost okolo 900 tisíc diváků, po návratu si jej naladilo o tři sta tisíc lidí méně. Stanici Nova to nicméně pořád stačilo, aby pohodlně přejela konkurenční Primu. Na rozdíl od její tvorby lze navíc očekávat, že počet diváků Ulice v následujících týdnech zase razantně vzroste.

Picture of Ondřej Mrázek

Ondřej Mrázek

