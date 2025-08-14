Zadavatelé a značky
MEDIA PROJEKT: Čtenářů tisku je téměř 7 milionů

Tištěná média

© Ilustrační foto, Pixabay

Nejnovější výsledky jednotného výzkumu čtenosti periodického tisku MEDIA PROJEKT za období od třetího čtvrtletí 2024 do druhého čtvrtletí 2025 byly předány a zveřejněny ve čtvrtek 14. 8. 2025 v Presscentru ČTK.

Printové tituly dosáhly i za toto období opět průměrného zásahu 77 procent české populace ve věku 12 až 79 let, což představuje 6 969 000 osob. Tisk je stabilním a silným médiem, protože ve stejném období dvanácti měsíců, jako jsou výsledky MEDIA PROJEKTU, bylo prodáno více než 86 milionů jednotlivých výtisků deníků a více než 64 milionů výtisků časopisů (období 1. 7. 2024 – 30. 6. 2025, zdroj: auditem ověřená data ABC ČR).




 Zdroj: MEDIA PROJEKT, 3. Q 2024 až 2. Q 2025, realizace MEDIAN a STEM/MARK, zadavatelé: Česká unie vydavatelů a ASMEA 

Deníky a jejich přílohy čte nadpoloviční většina, přesně 55 procent z celé populace. Časopisy čte 71 procent obyvatel z uvedené populační skupiny. Podrobnější data o počtech čtenářů tisku znázorňuje výše uvedený graf.

Výsledky zahrnují odpovědi téměř 13 500 respondentů o tom, jak četli celkem 128 titulů deníků, příloh a časopisů vydávaných vydavateli, kteří se podílí na financování výzkumu.

Realizátoři výzkumu se ve své prezentaci mimo základních výsledků věnovali také čtenářskému chování cílové skupiny 50+ s vyšším sociálním statutem. Příslušníci této skupiny vykazují výrazně vyšší afinitu ke čtení tištěných médií v porovnání s průměrnou populací (viz graf níže) a díky příjmům a společenskému postavení jsou významnou inzertní cílovou skupinou.

Podobnou významnou sociodemografickou skupinou, kterou lze efektivně oslovit tiskovou reklamou, je například prémiová skupina čtenářů vlastnících rodinný dům a disponujících čistým příjmem nad 50 000 Kč, jejíž čtenářské chování bylo také tématem prezentace. Jako obvykle zazněly na srpnové prezentaci také informace o čtení v letním období, kdy stoupá čtenost některých žánrových skupin tisku o 5 až 10 procent.

Více informací a metodologii výzkumu, jednotlivé prezentace a videozáznam akce lze nalézt také na webové stránce České unie vydavatelů.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

