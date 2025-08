James Cameron nakonec natočí Avatara 4 i 5. Další film bychom od něj mohli vidět až za sedm let

Přestože se původně vyjadřoval ve smyslu, že by zbylé filmy v sérii Avatar přenechal jiným režisérům, James Cameron (70) nyní otočil a tvrdí, že je připraven natočit čtyřku a pětku sám.

S čerstvě zveřejněným prvním trailerem na Avatara 3, jehož podtitul zní Oheň a prach (Fire and Ash), se nyní režisér James Cameron známý svými ikonickými snímky Titanic, Terminátor nebo Vetřelci vyjádřil ohledně režie zbylých dvou filmů v sérii.

V minulosti tvůrce tvrdil, že i ze zdravotních důvodů bude možná lepší, když sérii po trojce opustí a předá žezlo na čtyřce a pětce jiným. Jak se ale zdá, tento postoj nyní změnil, v rozhovoru s Empire Magazine totiž potvrdil, že čtyřku i pětku hodlá přece jen natočit sám, i když nevylučuje, že to možná nezvládne.

„Myslím, že není žádný důvod, proč nerežírovat Avatara 4 a 5. Jsem zdravý, můžu jít… Nebudu vylučovat jiné režiséry. Chci říct, že to musím dělat energicky, abych zvládl takový objem a energii práce na dalších šest nebo sedm let. Víte, co tím myslím? Možná to ale nebudu schopen udělat,“ prozradil v rozhovoru.

Na otázku, zda by uvažoval o jiných režisérech, pokud by to sám nemohl zvládnout kvůli okolnostem, které nemůže ovlivnit, uvedl: „Měl jsem skvělý pracovní vztah, a to používám jako příklad, ne jako odpověď, s Robertem Rodriguezem na Alitě. Ctil to, co jsem napsal. Spolupracovali jsme velmi dobře… Když ale budu moci, tak to prostě udělám.“

© The Walt Disney Studios

Cameron se kromě propagování třetího Avatara v těchto týdnech věnuje taky přípravě několika dalších projektů, včetně japonského dramatu z druhé světové války Ghosts of Hiroshima, 3D koncertního filmu s Billie Eilish, remaku filmu Fantastická cesta nebo akčního fantasy filmu The Devils podle románu Joea Abercrombieho.

Na otázku časopisu, co ho přivedlo k adaptaci Devils, Cameron řekl: „Je to šílené. Celé je to kompletně magorské. Doslova jsem četl části knihy nahlas své ženě Suzy. A pak mi došlo: ‚Ta kniha se mi tak líbí, že bych si ji měl prostě koupit‘. Nemá takové svědomí jako Avatar, ale nevím, jestli je to špatně. Hirošima je film, který uděláte, protože musíte. Devils jsou film, který uděláte pro zábavu.“

V případě, že by Cameronovi zdraví vydrželo a on natočil čtyřku i pětku Avatara, které mají přijít do kin o Vánocích 2027 a 2029, bychom se tak mohli jednoho z výše zmíněných projektů dočkat klidně až v roce 2031. Avatar: Oheň a prach mezitím do českých kin dorazí oficiálně 18. prosince.