ČTK se stala řádným členem České unie vydavatelů

Od 1. 8. 2025 je Česká tisková kancelář řádným členem České unie vydavatelů. Počet členů Unie se tak rozšířil na celkem 44 vydavatelů tištěných a online titulů.
Dne 28. 7. 2025 rozhodla správní rada ČUV o přijetí ČTK za řádného člena spolku. Tento akt je pokračováním vývoje, který začal v roce 2019, kdy se ČTK stala partnerem ČUV. Od té doby obě organizace spolupracují na řadě témat souvisejících s ochranou autorských práv tvůrců a vydavatelů na mediálním trhu. Soustřeďují se zejména na prosazování legislativních podmínek pro dosažení odpovídající kompenzace za užívání vydavatelského obsahu globálními digitálními platformami a velkými jazykovými systémy umělé inteligence všeobecného určení.
Vstup ČTK do ČUV je výrazem toho, že obě organizace budou při prosazování autorských práv postupovat v budoucnost ještě intenzivněji než nyní. Úzkou spolupráci potvrzuje také členství zástupce ČTK Jiřího Majstra ve správní radě ČUV.
Po vstupu ČTK tvoří členskou základnu ČUV dvanáct řádných členů, jeden vydavatel přidružený a celkem 31 registrovaných vydavatelů, kteří představují především menší vydavatele tištěných titulů či vydavatele působící pouze v online médiích.
„Přijetí ČTK za řádného člena je významný krok v posílení významu a prestiže ČUV. S ČTK nás spojuje mnoho společných zájmů a cílů, zejména v oblasti ochrany autorských práv“, řekl k této události předseda správní rady ČUV Tomáš Tkačík.
Autorská práva nejsou jedinou oblastí zaměření ČUV. V nejbližší době čeká tuto profesní asociaci především výběr realizátora pro pokračování výzkumu čtenosti Media Projekt od roku 2027. ČUV je spolu s profesní organizací mediálních agentur ASMEA zadavatelem výzkumu. Media Projekt, který nepřetržitě běží od roku 1994, patří mezi největší kontinuální výzkumy v ČR.
Česká unie vydavatelů (ČUV) je profesní asociace vydavatelů České republiky, která zastupuje 44 členů s přibližně 400 tištěnými a více než 200 online tituly.