Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum media
Souboj spotů
Workshopy
newsletter

ČT představila novou organizační strukturu. Jde o první vlnu změn ve vedení instituce

© Česká televize

  • Doporučujeme

Generální ředitel České televize Hynek Chudárek představil na dnešním zasedání Rady ČT upravenou organizační strukturu instituce. Mezi nejvýraznější změny patří sloučení divizí Program a Digitální služby nebo vyčlenění ČT sport do samostatné divize.

První vlna úprav s platností od 1. září vychází z kandidátského projektu Hynka Chudárka a jejich cílem je vyšší efektivita, úspory a větší přehlednost v řízení instituce. Další úpravy organizační struktury budou následovat.

„Organizační změny, které dnes představujeme, jsou prvním krokem na cestě k efektivnější České televizi. V souladu s tím, co jsem deklaroval při své kandidatuře, jde o promyšlený začátek postupných úprav, které posílí naši programovou i digitální nabídku a přinesou lepší přehlednost celé organizace,“ uvedl generální ředitel Hynek Chudárek.

Ředitelem divize Program a digitální služby, která vznikne sloučením původně dvou stejnojmenných divizí, bude Milan Fridrich.

Milan Fridrich, Česká televize

Program ČT sport je nově vyčleněn do samostatné divize Sport, jejím ředitelem bude Jiří Ponikelský. Divize Korporátních služeb se přejmenovává na divizi Korporátní vztahy a marketingová komunikace a v jejím vedení zůstává Michal Fila. Do její působnosti spadají útvary marketingu, bezpečnosti, stravování a řízení lidských zdrojů. Novou personální ředitelkou je od 1. září Barbora Smutná.

Zleva: Jiří Ponikelský, Michal Fila a Barbora Smutná

Do přímé podřízenosti generálního ředitele jsou nově začleněny útvary Komunikace, charita a mediální partnerství, Obchod a Telexport, který se mimo jiné zabývá prodejem vysílacích práv. Vedoucím Kanceláře generálního ředitele je od 1. srpna Jiří Hrabovský, dosavadní vedoucí právního úseku.

Jiří Hrabovský

Od září obnoví Česká televize samostatnou ekonomickou redakci zpravodajství a chystá dva nové pořady zaměřené na ekonomiku. První z nich, Události, komentáře z ekonomiky, nabídnou každý týden souhrn nejdůležitějších událostí z ekonomiky, jejich rozbor s hosty ve studiu i speciální reportáže k aktuálním tématům. Vysílání odstartuje už 6. září.

Picture of Tisková zpráva

Tisková zpráva

MAM_mockup_230x307_cover-2025-34
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT
Ipsos

AKTUÁLNÍ VYDÁNÍ

MAM_mockup_230x307_cover-2025-34
ČÍST

Týdně vám přinášíme exkluzivní obsah z oboru a shrnujeme pro vás to podstatné. Staňte se součástí komunity, která nepřestává hledat cesty, jak lépe a efektivněji komunikovat.

PŘEDPLATIT

MAM Téma čísla

Sociální sítě nebo tradiční média?
Média a trh
Sociální sítě vs. tradiční média: kde se vyplatí budovat značku v roce 2025?
AI overviews
Online a social
AI Overviews snižují návštěvnost webů. Experti na SEO radí, co s tím
Orea
Kreativita a kampaně
AI reklamy: od okrajového experimentu k plnohodnotnému nástroji

MAM Exkluzivně v časopise

Petr Polák
Kreativita a kampaně
Petr Polák z Pernod Ricard: hodně sázíme na festivaly
Rebecca Reneé, marketingová ředitelka W Prague
Zadavatelé a značky
Rebecca Renée: chceme, aby se o W Prague mluvilo jako o místě, kde se pořád něco děje
Roger Hurni, který v listopadu vystoupí na konferenci Forum Media
Komunita a lidé
Roger Hurni: dneska jsme v situaci, kterou jsme dekády považovali za utopii
Ipsos

MAM Další zajímavé čtení

Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
Agenttura Knowlimits
Akce a soutěže
Knowlimits, OMD a PHD na prvních příčkách žebříčku Recma
MAM Souboj spotů - červenec 2025
Akce a soutěže
Penny chalupáři i oslněná teta. Hlasujte v červencovém Souboji spotů
Daniel Votruba z agentury Forecom
Komunita a lidé
Daniel Votruba nastupuje do Forecomu jako Growth Director
vodak_prima
Komunita a lidé
Z Heureky přes Notino do televize. Marketing skupiny Prima povede Michal Vodák
logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Zadavatelé a značky
Média a trh
Kreativita a kampaně
Online a social
Analýzy a data
Komunita a lidé
Akce a soutěže
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ
logo_mam22_wide
Předplatné
Newsletter
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
konference FORUM MEDIA
soutěž AGENTURA ROKU
Linkedin Instagram X-twitter Facebook Youtube

Akce a lidé

Analýzy a data

Kreativita a kampaně

Média a trh

Online a social

Zadavatelé značky

logo_mam22_wide
Exkluzivně v časopise
Téma čísla
Číst časopis
Akce a lidé
Analýzy a data
Kreativita a kampaně
Média a trh
Online a social
Zadavatelé a značky
Agentura roku
EPICA Press Club
Forum Media
Workshopy
Newsletter
PŘEDPLATNÉ