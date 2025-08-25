Zadavatelé a značky
Atmedia bude nově prodávat reklamní prostor na Sporty TV

© Sporty TV / Canva

Od 1. září zařadí obchodní zastupitelství Atmedia do svého portfolia tematických televizních stanic bezplatnou sportovní stanici Sporty TV, která rozšíří nabídku stanic v obchodních balíčcích atmax, atadults a atchoice.

Zároveň bude od stejného data zapojena do oficiálního měření televizní sledovanosti, což společnosti Atmedia umožní prodávat její reklamní prostor na televizní měnu GRP.

„Díky navázání spolupráce se stanicí Sporty TV, za kterou stojí společnost Perinvest Group s dlouholetými zkušenostmi v oblasti sportovních eventů, posilujeme naši nabídku o další relevantní sportovní obsah. Od 1. září, tedy právě na začátku podzimní sezony, doplní naše portfolio tematických televizních stanic,“ uvádí Michaela Suráková, managing director společnosti Atmedia.

Suráková dále podotýká, že kanál Sporty TV mohou diváci sledovat bezplatně prostřednictvím pozemního digitálního vysílání, dále u kabelových i IPTV operátorů a nově také prostřednictvím online vysílání. „Nejen z tohoto důvodu oslovuje diváky všech věkových kategorií i zájmů,“ dodává.

Sporty TV vysílá od 1. března 2024 a od té doby si vybudovala silné divácké publikum. Nabízí tradiční disciplíny, jako je fotbal, hokej či basketbal, ale i nové a dynamicky rostoucí sporty.

„Jejím zařazením do portfolia našich tematických stanic rozšiřujeme zadavatelům televizní reklamy a mediálním agenturám reklamní prostor pro jejich kampaně a také možnost oslovit další atraktivní cílové skupiny televizních diváků. Reklamní prostor prodáváme standardně na oficiální měnu GRP,“ říká Robert Martiška, sales director ve společnosti Atmedia.

Atmedia pokrývá reklamní prostor českých i světových sportovních událostí
Televize Sporty TV nabízí divákům atraktivní mezinárodní obsah – zápasy plážového volejbalu, dánskou fotbalovou ligu, populární freeride nebo motoristické sporty. Mezi prestižní české soutěže, které sportovní kanál vysílá, patří fotbalová Chance Národní Liga i nejvyšší volejbalové, florbalové nebo házenkářské ligy. Do portfolia televize na jaře zařadila i basketbalovou NBL. Vedle živých přenosů sledují její diváci také autorské pořady Fotbal na druhou nebo Florbal fokus.

„Pro nás se jedná o důležitý krok, který potvrzuje naše stabilní místo na trhu. Spolupráce s Atmedia je příležitost, jak obchodně růst,“ říká Jan Smíšek, CEO Perinvest Group.

Rozšířením portfolia tematických televizních stanic o Sporty TV nabízí společnost Atmedia spojit svoji značku jak s českým, tak světovým sportem. Reklamní prostor nabízí také na placené sportovní stanici Eurosport 1, která je domovem letní i zimní olympiády. Divákům nabízí rovněž tenisové grandslamové turnaje Australian Open, Roland Garros a US Open, etapové cyklistické závody Giro d’Italia, Tour de France a La Vuelta, nebo zimní sporty.

