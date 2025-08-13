Agentura Grunex koupila renomované magazíny Svět hardware a Digimanie

Agentura Grunex, specializující se na herní a hardwarová média, PR, marketingové, influencerské a esportové služby, opět rozšiřuje portfolio vlastních online magazínů. Nově přidává do svého portfolia dva technologické weby Svethardware.cz a Digimanie.cz.
Cílem akvizice je upevnění pozice v oboru a další zefektivnění klientských marketingových a PR kampaní především pro výrobce z oblasti IT. Cena v červenci uzavřené transakce nebyla zveřejněna.
Dosavadní mediální portfolio společnosti včetně předních českých herních webů Zing.cz, Hrej.cz a Spite.cz, resp. na hardware a IT oblast zaměřeného PCTuning.cz, navštívilo v první polovině roku 2025 dle Google Analytics přes 4 miliony unikátních uživatelů. V rámci profilů na různých sociálních sítích agentura oslovuje více než 2 miliony uživatelů a generuje více než 10 milionů impresí měsíčně.
Svět hardware a Digimanie: stálice s dvacetiletou tradicí
Předchozí akvizice a vlastní webový a redakční ekosystém postavený na moderní infrastruktuře byly motivem pro další ambiciózní krok. Nové přírůstky Grunexu v podobě magazínů Svethardware.cz a Digimanie.cz patří mezi stálice tuzemské scény s více než dvacetiletou tradicí a etablovanou čtenářskou základnou z oblasti IT nadšenců a příznivců fotografování jak prostřednictvím klasických fotoaparátů, tak i mobilních telefonů.
„Svým zaměřením skvěle zapadají do současného portfolia úspěšně se rozvíjejících médií Grunexu, které si kladou za cíl pokrývat nejen herní, ale i svou podstatou příbuzná technologická témata,“ říká k akvizici spolumajitel agentury Martin Liberský, a dodává: „Klíčovou roli pro nás při akvizici hrála jak vysoká důvěryhodnost obou webů, daná jejich dlouhou historií a kvalitním redakčním složením, tak i bonitní čtenářská základna, ze které mohou profitovat naši klienti.“
K akvizici se vyjádřil také Zdeněk Michálek, jednatel prodávající společnosti oXyShop: „Máme velkou radost, že weby přecházejí do rukou zkušeného týmu, který rozumí jejich hodnotě i potenciálu. Věříme, že pod jejich vedením budou nadále růst a rozvíjet se. Pro čtenáře je to skvělá zpráva – zůstane zachována kontinuita a zároveň se mohou těšit na nové impulzy, například v podobě nové modernizované verze magazínů.“
Plány na redesign a nový redakční systém
Po začlenění do agenturního portfolia se počítá také s dalším rozvojem obou webů, a to v podobě nasazení zcela nového redakčního systému doplněného novým moderním vzhledem.
„Máme zkušenost, že se tyto investice do inovací rychle vrátí jak v nárůstu počtu čtenářů, tak i efektivitě při tvorbě obsahu a spokojenosti našich klientů,“ komentuje plány dalšího rozvoje webů Martin Liberský. „Například web Spite.cz, který jsme akvírovali v roce 2023 a následně migrovali včetně původního obsahu do našeho ekosystému, se dnes pyšní více než 10násobným počtem unikátních uživatelů s tím, že v prosinci 2024 pokořil úctyhodnou hranici 220 000 unikátních uživatelů.“
Grunex současně počítá se zachováním stávajícího osazenstva redakce v čele se zkušeným Milanem Šurkalou, který bude pokračovat i pod novým majitelem.