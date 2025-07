Tvůrci Městečka South Park podepsali novou exkluzivní smlouvu. Ročně si přijdou na 300 milionů dolarů

Úspěšná animovaná satira se po několikaleté pauze vrací a jejím tvůrcům navíc na stole přistál tučný šek.

Trey Parker a Matt Stone vzali koncem devadesátých let Hollywood útokem, když přišli s jednou z nejoriginálnějších a zároveň nejkontroverznějších animovaných satir svého času. Od roku 1997, kdy byl seriál oficiálně poprvé uveden na stanici Comedy Central, se odvysílalo přes 300 epizod.

V současnosti se pak jedná o megahit, za který společnost Paramount Global měla čerstvě zaplatit neuvěřitelných 1,5 miliardy dolarů. Pojistila si totiž výše zmíněné tvůrce exkluzivní smlouvou na dalších pět let, ročně si tak Parker se Stonem přijdou na 300 milionů dolarů.

Nová řada s pořadovým číslem 27 přichází zhruba dva a půl roku od konce poslední série, která měla premiéru v únoru 2023 a obsahovala pouhých šest epizod. Přestože pak sledovanost seriálu v průběhu let spíše klesala, což je ale dáno řadou různých faktorů – od změn ve sledovacích návycích diváků, přes nástup streamovacích služeb až po obecně rostoucí konkurencí v rámci žánru – pro Comedy Central se stejnak dodnes jedná o největší hit, který stanice kdy měla.

Franšíza už navíc dávno nestojí pouze na seriálu, ale je dále rozšiřována pomocí filmových spin-offů, komiksů, videoherních titulů a dalšího merchandisingu. Budoucnost Městečka South Park přitom vypadal ještě donedávna dost bledě. Tvůrci se totiž stali součástí komplikované soudní bitvy způsobené fúzí společností Paramount Global a Skydance.

„Tahle fúze je průser a ku*ví South Park. Jsme ve studiu a pracujeme na nových epizodách a doufáme, že se jich fanoušci nějak dočkají,“ napsali Parker a Stone 2. července v příspěvku na sociálních sítích poté, co stanice Comedy Central oznámila, že premiéra nové série byla o několik týdnů posunuta.

Parker a Stone se navíc čerstvě postarali o pořádné promo nové řady, když v premiérové epizodě hned několikrát zesměšnili amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého například ukázali ležet v posteli se Satanem, nebo jej později nechali vyhrožovat obyvatelům South Parku, že je všechny bude žalovat.

Hlavními tématy nové epizody byly dále umělá inteligence, náboženství na veřejných školách nebo vládní cenzura. Na konci dílu se rovněž odkazovalo na nedávné zrušení pořadu The Late Show with Stephen Colbert – jeden z nejdéle běžících pořadů v Late Night formátu skončí v létě příštího roku, rozhodnutí o tom padlo ovšem jen pár dní poté, co moderátor Stephen Colbert ostře zkritizoval rozhodnutí společnosti Paramount mimosoudně vyrovnat spor s americkým prezidentem a vyplatit mu 16 milionů dolarů.

© Comedy Central