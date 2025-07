Nový Superman zdolal americká kina, ve světě ale zdaleka nemá vyhráno

Nový komiksový snímek režiséra Jamese Gunna v zámoří rezonuje. Je z toho třetí nejlepší start pro film v amerických kinech v letošním roce.

Zatímco Marvel se už za pár týdnů bude pokoušet najít své ztracené „mojo“ s novou Fantastickou čtyřkou, konkurenční DC studio vedené režisérem Jamesem Gunnem (trilogie Strážci Galaxie) se o druhém červencovém víkendu vrátilo do kin se začátkem své nové éry ve filmu Superman.

Za tím stojí výše zmíněný James Gunn, který tak po pár let starém snímku The Suicide Squad zkusil vnést závan čerstvého větru i do příběhů o mimozemšťanovi se srdíčkem na tom správném místě. Už trailery na jeho novinku však diváky spíše rozdělovaly, a nejinak tomu je nakonec i s celovečerní podobou.

Přestože si snímek vysloužil veskrze pozitivní přijetí (na Rotten Tomatoes svítí v době psaní 83 % pozitivních recenzí a 93 % hodnocení od diváků, průměrné hodnocení na databázi Letterboxd je 4 z 5 a na tuzemské ČSFD má snímek momentálně 72 %), většina nadšení přece jen pochází ze Spojených států, zatímco ve zbytku světa jsou ohlasy chladnější. A tomu odpovídají i výsledky z kin za premiérový víkend.

Zatímco v USA si Superman dolétl pro 122 milionů dolarů (což je víc, než zvládl 12 let starý Muž z oceli Zacka Snydera) a připsal si tak na konto hned několik rekordů, ve zbytku světa je to „jen“ otvírák za 95 milionů, což nového Supermana vystavuje riziku, že by při prudkých poklesech mohl vydělat výrazně méně, než kolik celkově zvládl z celého světa právě Muž z oceli. Při rozpočtu 225 milionů dolarů (neoficiální zdroje však hovoří ještě o mnohem vyšší cifře nad 300 milionů) a minimálně totožné částce za marketing by tak film mohl mít problém studiu vygenerovat reálný zisk.

© Warner Bros.

Mateřská společnost Warner Bros. Discovery ředitele Davida Zaslava nicméně mediálně navenek tlačí narativ, že je film už nyní úspěšný, a že všichni stojí za jednotnou vizí Jamese Gunna. Zda je taková podpora opravdová, nebo se jedná jen o snahu uklidnit nervózní investory, se nejspíš dozvíme až v příštím roce, kdy do kin dorazí další snímky z této stáje v podobě Supergirl s Milly Alcock v hlavní roli a následně hororovým Clayfacem, což je v komiksech druhořadý batmanovský záporák.

Na seriálové frontě má DC ještě letos druhou řadu Peacemakera, rovněž z dílny Jamese Gunna, a začátkem příštího roku pak dorazí veleočekávaná HBO produkce Lanterns, která se bude snažit cílit na stejné diváky, jako loňský The Penguin s Colinem Farrellem.

V tuto chvíli ještě není důvod k panice. Kladné přijetí je dost možná důležitější pro start nového univerza než finanční výsledky. Pakliže se dalším projektům z téhož vesmíru povede udržet kvalitativní laťku podobně vysoko, ne-li ještě výš, diváci si cestu k novým příběhům okolo Supermana, Batmana nebo Wonder Woman jistě najdou.

Pro Gunna a spol. je to ale zároveň mírné varování, že s výjimkou Batmana není v jejich komiksovém portfoliu komerčně příliš mnoho jistot, a o to víc se tak musí snažit nabalovat na své snímky různé typy cílovek, protože jedině tak se dá v dnešní době z filmů v kinech udělat událost, která je hodná mas.