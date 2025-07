Nominace na ceny Emmy znova ovládla HBO. Co to znamená pro Tučňáka, Last of Us nebo Bílý lotos?

Televizní akademie v úterý 15. července oznámila nominace na 77. ročník cen Emmy a jako obvykle mohla nejčastěji slavit kabelovka HBO.

Přestože tím vůbec nejvíce nominovaným seriálem za uplynulý rok se stalo dystopické drama Opuštění, v originále zvané Severance, z produkce Apple Originals – dohromady jich posbíralo 27 – na celkový počet nominací stále vítězí kabelovka, kterou pověst domova těch nejkvalitnějších seriálů všech dob už několik dekád předchází.

S tituly jako Hra o trůny, The Wire, Bratrstvo neohrožených, Rodina Sopránů nebo Temný případ HBO dlouhodobě kraluje seriálové tvorbě a ani v posledních letech s příchodem velkých hráčů jako Netflix, Disney+, Amazon Prime Video nebo Apple TV+ se nikomu nedaří stanici z jejího trůnu permanentně sesadit.

Jenom letos si tak HBO vysloužila celkem 142 nominací, včetně 24 pro komiksového Tučňáka nebo 23 pro třetí sérii Bílého lotosu. Dalších 16 přidala adaptace populární videohry The Last of Us, 14 ukořistila komedie Stále v kurzu a 13 obdrželo nové nemocniční drama Urgent kráčející ve stopách legendární Pohotovosti. Jenom pro srovnání, druhý Netflix má 120 nominací a třetí Apple TV+ 81.

© HBO

V návaznosti na tento úspěch nyní programový šéf HBO Casey Bloys poseděl s redakcí serveru Variety, kde kromě jiného sdílel menší updaty ke svým aktuálně nejprominentnějším projektům. A začít můžeme rovnou od Tučňáka s Colinem Farrellem.

Herec už před časem naznačil, že je druhé sérii otevřený, jenom pokud se ale znovu sejde tak silný příběh, jako v případě té první. Za ní stál vedle showrunnerky Lauren LeFranc do velké míry i scenárista a režisér Batmana Matt Reeves. Právě ten má, co se nových projektů z batmanovského univerza (které stojí separátně od nového vesmíru kolem čerstvého Supermana), poslední slovo, nyní má ale dle slov Bloyse plné ruce práce se scénářem ke dvojce Batmana, jenž se odehrává nějakou dobu po událostech Tučňáka.

Prioritu má tedy film, jehož součástí může klidně znova být i Farrell, což by vylučovalo možnost druhé série v nějaké dohledné době. LeFranc nicméně má prý pár nápadů, jak by se dalo pokračovat, aniž by to příliš ovlivňovalo příběh druhého Batmana, zatím tedy nic není definitivní.

Co se další řady Bílého lotosu týče, tam je situace o něco zábavnější. Showrunner Mike White totiž aktuálně soutěží v nové sérii amerického Survivora, zatím tak nepíše scénáře, a dokonce ani nehledá lokace – které jsou podle slov šéfa HBO pro jakoukoli další sérii stěžejní. Obojí by se ale snad mohlo změnit v rámci nejbližších měsíců.

Zapeklité je to i u další série herního hitu The Last of Us. Druhá řada se potýkala s drobnými problémy týkajícími se sledovanosti – jednotlivé epizody totiž diváky spíše ztrácely. Tvůrčí tým navíc nedávno opustil autor her Neil Druckmann, což zanechalo ve vedoucí roli pouze Craiga Mazina. Ten před časem uvedl, že si dokáže představit, že seriál potrvá až čtyři sezony.

Nyní však Bloys doplnil, že Mazin v současnosti zkouší rozvrhnout zbytek děje, a že je klidně možné, že se nakonec vše podaří odvyprávět v prodloužené třetí sérii. Tím by se HBO vyhnula potenciálnímu poklesu sledovanosti, ačkoliv seriálu naopak hrozí, že bude závěrečná část působit zkratkovitě a uspěchaně. Tak či tak, dříve jak v roce 2027 novou řadu neuvidíme.

Bloys následně ještě doplnil, že druhá řada úspěšného Urgentu se v těchto dnech již natáčí, ale o žádných spin-offech tohoto projektu zatím nepadla jediná řeč. Na závěr se hodí doplnit, že HBO v nejbližších měsících a letech čekají další zvučné seriály jako prequel hororu TO: Vítejte v Derry, policejní drama Task od tvůrce Mare z Easttownu s Markem Ruffaloem v hlavní roli, další spin-off Hry o trůny s názvem A Knight of the Seven Kingdoms, komiksové kousky Lanterns a druhá řada Peacemakera nebo taky nový Harry Potter.