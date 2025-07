CRA hlásí vyprodáno v celoplošné DAB+ síti. Vstupují do ní Rádio Blaník a další stanice ze skupiny Media Bohemia

České Radiokomunikace (CRA) vyprodaly celoplošnou DAB+ síť. Vstoupily do ní čtyři nové stanice ze skupiny Media Bohemia – Rádio Blaník, Český Blaník, Hitrádio 90 a Rock rádio.

Své vysílání zahajují 1. července. Síť CRA pokrývá svým signálem více než čtyři pětiny obyvatel Česka a umožňuje regionalizovat vysílání.

„Těší nás, že v DAB+ síti si nově posluchači naladí i Rádio Blaník a jeho sesterské stanice. Díky tomuto kroku nyní vysílají v naší DAB+ síti všechny nejvýznamnější mediální skupiny v Česku s jejich nejposlouchanějšími stanicemi. Jsme rádi, že si Media Bohemia vybrala pro digitální vysílání právě naši celoplošnou DAB+ síť. Posluchači tak mají k dispozici skutečně komplexní nabídku veřejnoprávních i soukromých rozhlasových stanic – včetně těch, které ve FM pásmu nejsou dostupné,“ říká Marcel Procházka, ředitel právního a regulačního úseku CRA.

V celoplošné DAB+ síti CRA nyní vysílají všechny nejvýznamnější mediální skupiny (Radio United Broadcasting, Active Radio, Londa, Media Bohemia), čímž byla zcela naplněna její kapacita. Síť je tak aktuálně vyprodaná. Volná kapacita pro nové stanice v digitálním rozhlasovém vysílání tak v CRA zbývá už jen v regionální síti pro Prahu, Liberecký, Karlovarský a Ústecký kraj.

DAB+ síť CRA je rozdělena do osmi oblastí, to znamená, že v každém regionu z osmi definovaných mohou stanice nasadit odlišný obsah. To je komerčně zajímavý nástroj zejména pro soukromé rozhlasové stanice pro zajištění efektivního cílení reklamy.