Nová talkshow Koťák Live odstartovala prvním natáčením před publikem

Na české scéně vzniká nový formát talkshow. Koťák Live moderátora Jakuba Kotka, známého z Evropy 2 nebo reality show Survivor, má za sebou první sérii natáčení před živým publikem.

Talkshow Koťák Live spojuje klasický formát rozhovorů se zapojením diváků přímo do dění. Nový pořad tak sází na kombinaci humoru, improvizace a autentických momentů s hosty. Moderátor je známý svým specifickým vedením rozhovorů s netradičními otázkami a uvolněnou atmosférou. Koťák Live nabídne široké spektrum hostů, mezi kterými jsou například Monika Bagárová, Jakub Enžl, Xindl X, Josef Dostál, nebo Martin Hranáč.

„Natáčení předčilo moje očekávání. Atmosféra byla úžasná a energie z publika nás všechny nakopla. O to víc mě potěšilo, že lidé přišli, aniž by věděli, jací budou hosté. To jsme jim vůbec neřekli. Výběr hostů se každopádně povedl a diváci se můžou těšit na nevšední rozhovory. Už teď se těším na další natáčení,“ říká Jakub Kotek alias Koťák.

Show bude k vidění od konce srpna letošního roku na televizi Óčko, YouTube, Spotify, YouRadio Talk a dalších podcastových platformách. Každé natáčení trvalo přibližně tři a půl hodiny, během nichž vznikly tři samostatné díly s různými hosty. Vstupenky na další termíny natáčení jsou nyní v prodeji na platformě Ticketmaster.

