Dočká se Apple v kinech prvního filmového hitu? F1 s Bradem Pittem přejede i pokračování úspěšného hororu

Tento týden si to v kinech rozdá stárnoucí jezdec Formule 1 s AI panenkou, která má ve zvyku za sebou zanechávat hektolitry krve. Hororová M3GAN 2.0 se ale bude muset tentokrát sklonit před silou Brada Pitta s celou mediální scénou F1 v zádech.

Snímek F1: The Movie režiséra Josepha Kosinskiho (Top Gun: Maverick) a producenta Jerryho Bruckheimera (Piráti z Karibiku) má tento víkend nakročeno k tomu stát se prvním filmovým hitem z produkce zámožného Applu. Ten poskytl tvůrcům velkorysý rozpočet 200 milionů dolarů (ačkoliv podle neoficiálních informací byla cenovka ještě o dost vyšší) před zahrnutím marketingu, následně se domluvil se zadluženým studiem Warner Bros. Discovery, jež pomáhá s distribucí a propagací, a výsledkem několikátého snažení by nyní měl být celosvětový otvírák kolem 115 milionů dolarů.

Aspoň o takové částce mluví poslední odhady tržebních expertů, kteří předvídají, že snímek otevře ve Státech za 40 až 50 milionů, k čemuž pak přidá ještě zhruba 75 milionů ze zbytku světa. Jak už padlo výše, konkurencí mu bude pouze jedna velká novinka, a tou je hororová M3GAN 2.0, pokračování úspěšného, avšak ne tak chváleného hororu studia Blumhouse. U té je však zřejmé, že se hype jedničky nepovedlo zopakovat, první reakce navíc mluví spíše o zklamání, a tak by tenhle snímek měl skončit až na druhém místě se zhruba 20 miliony.

Film s Bradem Pittem má nyní v rukávu ještě několik es k dobru. Prvním je exkluzivita v prémiových lokacích jako IMAX, kde bude snímek promítán následující tři týdny. Další dobrou zprávou pro tvůrce je, že snímek provází pozitivní ohlasy. Na Rotten Tomatoes se těší 86 procentům pozitivních recenzí a 99 procentům hodnocení od diváků, v podobném duchu se pak drží hodnocení i na tuzemské ČSFD.cz, kde má snímek v době psaní 81 procent.

V zásadě se tak Kosinskimu a jeho týmu povedlo využít faktu, že se na snímku podíleli nejen filmaři, ale i řada lidí spojená s daným sportem. Producentem a hlavním konzultantem na snímku byl například sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton. I proto se nyní mohou tvůrci v marketingu chlubit tím, že se jim povedlo vytvořit dost pravděpodobně jeden z nejautentičtějších závodních filmů vůbec.

Tohle všechno by každopádně mělo vést k tomu, že si celkově – za předpokladu, že spokojenost diváků v následujících týdnech neklesne – snímek dojde pro nějakých 350 až 400 milionů dolarů celosvětově. To by za normálních okolností nestačilo ani na pokrytí veškerých nákladů, zejména, pokud by skutečný rozpočet filmu přece jen byl blíž cenovce 300 milionů, přičemž marketing je většinou 1:1 k rozpočtu (a že tady se studio Warner Bros. nedrželo ani trochu zpátky). Aby se tak film dostal do černých čísel, musel by vydělat minimálně 600 milionů. Jenže, F1 film je v tomhle tak trochu výjimka.

Značnou část rozpočtu totiž zaplatili sponzoři jako Expensify, Mercedes-Benz a další. Ve finále tak 400 milionů může tvůrcům stačit. Navíc je třeba dodat, že pro Apple, jehož roční obrat činí 390 miliard dolarů, samozřejmě nebude film ani v případě ztrátovosti znamenat nutně propadák. Zaprvé je to neuvěřitelná reklama, která společnosti přinese další vlnu předplatitelů k jejich streamovací službě, jakmile tam snímek přistane. Apple navíc v minulosti jednal o koupi práv na přenosy F1, snímek se tak hodí do portfolia firmy i brandově.

Technologického giganta pak může těšit i fakt, že už teď je film na cestě k tomu stát se nejúspěšnějším titulem z jejich produkce (Zabijáci rozkvetlého měsíce ani Napoleon se hity nestaly, loňský Argylle byl pak vyloženě kasovní tragédie), hlavně se ale jedná o potvrzení, že když se do toho sekce Apple Original Films opravdu opře, může skutečně konkurovat těm nejlepším z Hollywoodu.